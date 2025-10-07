Ersin Tatar: Gipfeltreffen, das mit dem 5. Jahrestag des Karabach-Siegs zusammenfällt, ist eine Quelle des Stolzes

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

„Ich spreche Präsident Ilham Aliyev meinen aufrichtigen Dank dafür aus, dass er eine so herausragende Veranstaltung in Gabala, dem historischen Land Aserbaidschans, ausrichtet. Wir teilen dieselbe Geschichte, dieselben Epen und dasselbe kulturelle Erbe. Diese gemeinsamen Wurzeln sind die stärksten moralischen Werte, die uns vereinen“, sagte Ersin Tatar, Präsident der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).

Er betonte, dass es besonders bedeutungsvoll sei, dass das Gipfeltreffen mit dem 5. Jahrestag des Sieges in Karabach zusammenfällt.

„Dieser Sieg steht für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit, die Einheit des Volkes und seines Führers. Er hat der gesamten türkischen Welt gezeigt, dass wir alle Herausforderungen überwinden können, wenn wir zusammenstehen. Dieser Sieg symbolisiert auch die unerschütterliche Solidarität und Brüderlichkeit der türkischen Welt. Die Türkische Republik Nordzypern wird immer an der Seite Aserbaidschans stehen. Wir sind überzeugt, dass die auf unserer gemeinsamen Geschichte und moralischen Bindungen beruhende Zusammenarbeit sich zu einer strategischen Partnerschaft und einer gemeinsamen Zukunft entwickeln wird. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Einheit und unser gegenseitiges Vertrauen weiterhin Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region gewährleisten werden“, schloss Präsident Tatar.