Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans inspiziert aktuellen Stand der Restaurierungsarbeiten an der Basilika Sankt Paul vor den Mauern im Vatikan

Vatikan, 17. Oktober, AZERTAC

Am 16. Oktober besuchte die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, begleitet von Kardinal James Harvey, dem Erzpriester der Päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die Basilika im Vatikan, um sich über den Fortschritt der Restaurierungs- und Bauarbeiten zu informieren, die mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung durchgeführt werden.

Priester Don Lodovico Turrisi und der Architekt Marco Ciriachi gaben der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva detaillierte Informationen über die Basilika und den Restaurierungsprozess.

Die Basilika Sankt Paul vor den Mauern ist nach der Petersbasilika die zweitgrößte Kirche im Vatikan und wurde 1980 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Sie wurde über dem Grab des Apostels Paulus erbaut und ist eine der vier großen Papstbasiliken in Rom. Die Basilika gilt als eines der heiligsten und historisch bedeutendsten Monumente der römisch-katholischen Kirche. In der Basilika sind Mosaikporträts aller Päpste von Petrus bis in die Gegenwart zu sehen. Abseits der geschäftigen Atmosphäre des Vatikans besticht die Basilika durch ihre ruhige und spirituelle Atmosphäre.

Am 11. September 2024 wurde im Rahmen des „Jubiläumsjahres“, das vom Heiligen Stuhl alle 25 Jahre gefeiert wird, ein Dokument zwischen der Verwaltung des Vatikans und der Heydar-Aliyev-Stiftung unterzeichnet, um die Erhaltung und Restaurierung der Marmorbedeckungen und dekorativen Elemente der Basilika Sankt Paul zu gewährleisten. Das Dokument wurde von dem ehemaligen Präsidenten der Verwaltung des Vatikanstaates, Kardinal Fernando Vérgez Alzaga, und dem Assistenten des Präsidenten Aserbaidschans sowie dem Geschäftsführer der Heydar-Aliyev-Stiftung, Anar Alakbarov, unterzeichnet.