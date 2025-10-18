Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva besucht Vatikanische Apostolische Bibliothek

Vatikan, 18. Oktober, AZERTAC

Am 17. Oktober besuchte die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, die Vatikanische Apostolische Bibliothek.

Erzbischof Giovanni Cesare Pagazzi, Leiter der Apostolischen Bibliothek und des Apostolischen Archivs, informierte die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva über historische Manuskripte sowie über im Rahmen des Memorandums of Understanding restaurierte und digitalisierte historische Quellen. Dieses Memorandum wurde zwischen der Heydar-Aliyev-Stiftung, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans, der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek und dem Vatikanischen Apostolischen Archiv unterzeichnet.

Es wurde erwähnt, dass bereits in den Jahren 2013 und 2014 mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung 75 Manuskripte restauriert und digitalisiert wurden, die für die Bewahrung der Geschichte und Kultur Aserbaidschans, einschließlich des türkischen Erbes, von Bedeutung sind und in der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek entdeckt wurden.

Die Zusammenarbeit mit der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek und dem Vatikanischen Apostolischen Archiv wird aserbaidschanischen Wissenschaftlern und Forschern Zugang zu seltenen Handschriften, alten Karten sowie wertvollen Publikationen in verschiedenen Sprachen verschaffen, die dort aufbewahrt werden. Dadurch wird es in Zukunft möglich sein, neue und bedeutende Informationen über das historische und kulturelle Erbe Aserbaidschans zu gewinnen.

Es sei angemerkt, dass die Vatikanische Apostolische Bibliothek eine der ältesten und reichhaltigsten Bibliotheken der Welt ist. Ihr offizieller Grundstein wurde 1475 von Papst Sixtus IV. gelegt. Die Bibliothek beherbergt über 80.000 Manuskripte und mehr als 1,6 Millionen Bücher zu Geschichte, Religion und Kultur. Zu ihren Hauptbeständen zählen antike Handschriften, Inkunabeln (Bücher aus dem 15. Jahrhundert), Karten, Stiche und Schriftstücke. Die Bibliothek steht Forschern und Wissenschaftlern offen, die wissenschaftliche Studien durchführen möchten.

Das Vatikanische Apostolische Archiv ist ein heiliger und wissenschaftlich bedeutender Ort, an dem offizielle Dokumente, Briefe und Verwaltungskorrespondenz aufbewahrt werden, die der Heilige Stuhl über Jahrhunderte hinweg gesammelt hat. Dieses Archiv stellt ein seltenes und einzigartiges Erbe sowohl in kirchlicher als auch in weltgeschichtlicher Hinsicht dar. Der Ort, der über viele Jahre hinweg als „Geheimes Vatikanarchiv“ bekannt war, wurde 2019 von Papst Franziskus in „Vatikanisches Apostolisches Archiv“ umbenannt.

Das Vatikanische Apostolische Archiv gilt als eines der größten historischen Archive der Welt und enthält Dokumente vom 9. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es wird als das Gedächtnis der katholischen Kirche betrachtet. Seine Aufgabe besteht darin, die historischen Entscheidungen, Positionen und diplomatischen Beziehungen der Kirche für künftige Generationen zu bewahren. Das Archiv untersteht direkt dem Papst und wird von einem von ihm ernannten Präfekten geleitet.

Anschließend überreichte die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, der Apostolischen Bibliothek eine Reihe von Büchern und Publikationen, die die Geschichte, Natur und das kulturelle Erbe Aserbaidschans widerspiegeln.