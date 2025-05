Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva trifft Prinzessin Lalla Hasnaa von Marokko

Baku, 5. Mai, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, und ihre Tochter Leyla Aliyeva haben sich am 5. Mai mit Prinzessin Lalla Hasnaa des Königreichs Marokko, die sich zu einem Besuch in Aserbaidschan aufhält, getroffen.

Die Seiten äußerten sich im Gespräch über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen. Zudem wurde betont, dass zwischen Aserbaidschan und Marokko auf der Grundlage historischer, kultureller und religiöser Nähe aufrichtige Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen bestehen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Länder im Rahmen der internationalen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, wurde hervorgehoben.

Die Seiten wiesen darauf hin, dass es neben anderen Bereichen ein großes Potenzial für die Ausweitung der Beziehungen im humanitären und kulturellen Bereich gibt. Man freute sich über die Kulturtage in beiden Ländern, weil sie halfen, die Kulturen besser kennenzulernen.

Im Gespräch wurde auch die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit der ICESCO, deren Hauptsitz sich in Marokko befindet, angesprochen. Hervorgehoben wurde, dass in diesem Jahr ein regionales Büro der ICESCO in Baku eröffnet wurde. Es wurde erwähnt, dass Aserbaidschan großen Wert auf die Stärkung der islamischen Solidarität und die Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur zwischen den muslimischen Staaten legt.

Im Gespräch wurden auch der Besuch von Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, in Marokko sowie die dort im Rahmen dieses Besuchs abgehaltenen Treffen angesprochen. Bei jenen Treffen ging es um die sozialen Aktivitäten der Heydar-Aliyev-Stiftung sowie um die Themen rund um Kinderbetreuung.

Die Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch von Prinzessin Lalla Hasnaa in Aserbaidschan eine gute Gelegenheit sein wird, Aserbaidschan näher kennenzulernen und zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen beizutragen.