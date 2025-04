Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, ihre Tochter Leyla Aliyeva und andere Familienmitglieder besuchen Große Halle des Volkes in Peking

Peking, 23. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 23. April hat die First Lady der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, ihre Tochter Leyla Aliyeva und weitere Familienmitglieder die Große Halle des Volkes in Peking besucht.

Die Große Halle des Volkes befindet sich an der Westseite des Tian’anmen-Platzes im Herzen Pekings und dient als Veranstaltungsort für bedeutende Staatsereignisse und Zeremonien Chinas. Dazu gehören Kongresse der Kommunistischen Partei Chinas, jährliche Sitzungen des Nationalen Volkskongresses (NPC) und offizielle Begrüßungszeremonien für ausländische Staatsoberhäupter.

Die Halle wurde errichtet, um den 10. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China zu feiern, und wurde 1959 eingeweiht. Sie wurde im sozialistischen Klassizismus-Stil nach einem Entwurf von Zhang Bo erbaut und umfasst drei Hauptbereiche: Zentraler Bereich: Großer Auditorium, Haupt-Auditorium, Kongresshalle, Zentralhalle, Goldene Halle und andere Hauptsäle. Nordbereich: Staatlicher Bankettsaal, Empfangshalle für Staatsgäste, Nordhalle, Ost- und Westhalle sowie andere große Hallen. Südteil: Bürogebäude des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas.