Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva besichtigt Restaurierungsfortschritte am Petersdom

Vatikan, 18. Oktober, AZERTAC

Am 17. Oktober besuchte die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, den Petersdom in der Vatikanstadt, um sich über den Stand der Restaurierungsarbeiten zu informieren, die mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung durchgeführt werden.

Kardinal Mauro Gambetti, Erzpriester des Petersdoms, informierte die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva ausführlich über die Basilika sowie den Verlauf der Restaurierungsarbeiten.

Die größte Kirche der Welt – der Petersdom – gilt als religiöses Zentrum der katholischen Welt und ist eine der vier Papstbasiliken im Vatikan. Architektonisch zählt sie zu den bedeutendsten Bauwerken der Menschheitsgeschichte. Während das ursprüngliche Fundament im 4. Jahrhundert gelegt wurde, stammt das heutige Bauwerk aus dem 16. bis 17. Jahrhundert.

Oberhaupt der Kirche ist der Papst, und die Verwaltung des Vatikanstaates obliegt einem vom Heiligen Stuhl ernannten Kardinal. Dieser Kardinal ist zugleich Erzbischof der Vatikanstadt. Seit dem 20. Februar 2021 bekleidet der aus Italien stammende Kardinal Mauro Gambetti dieses Amt als Leiter des Petersdoms.

Am 28. Februar 2019 wurde eine Vereinbarung zwischen der Heydar- -Aliyev-Stiftung und dem Petersdom über die Restaurierung des Basreliefs „Begegnung zwischen Papst Leo I. und dem Hunnenkönig Attila“ in der Kirche sowie des Mausoleums „Tullius Zetus“ in der Nekropole der Basilika unterzeichnet. Die Restaurierungsarbeiten im Rahmen dieses Projekts sind inzwischen abgeschlossen.

Kardinal Mauro Gambetti, Erzbischof des Petersdoms, sprach der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva seine tiefe Dankbarkeit für die qualitativ hochwertige und zügige Umsetzung der Restaurierungsmaßnahmen in der Kirche aus.