Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt gemeinsam mit Familienangehörigen an einer Baumpflanzungszeremonie in den Vatikanischen Gärten teil

Vatikan, 18. Oktober, AZERTAC

Am 17. Oktober nahmen die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, gemeinsam mit ihren Familienangehörigen sowie Schwester Raffaella Petrini, der Präsidentin des Governatorats der Vatikanstadt, an einer Baumpflanzungszeremonie in den Vatikanischen Gärten teil.

Der Granatapfelbaum, ein Geschenk der aserbaidschanischen Seite an den Heiligen Stuhl, symbolisiert in Aserbaidschan die Quelle des Lebens, den familiären Zusammenhalt, Wohlstand und Fruchtbarkeit. Es wurde betont, dass der Granatapfel, der viele nützliche Eigenschaften besitzt, in verschiedenen Bereichen der aserbaidschanischen Kultur weit verbreitet ist.

Der in den Vatikanischen Gärten – einem Ort von großer historischer, architektonischer und religiöser Bedeutung – gepflanzte Granatapfelbaum wird die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl verkörpern.

Schwester Raffaella Petrini, Präsidentin des Governatorats der Vatikanstadt, drückte Mehriban Aliyeva ihre tiefe Dankbarkeit für dieses wertvolle Geschenk der aserbaidschanischen Seite aus und betonte, dass es zu einem wichtigen Symbol der sich stetig weiterentwickelnden Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten werden wird.