Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva postet Beitrag zum Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit
Baku, 18. Oktober, AZERTAC
Die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des Tages der Wiederherstellung der Unabhängigkeit einen Beitrag auf ihren sozialen Netzwerk-Accounts geteilt.
Im Beitrag heißt es: „Möge die staatliche Unabhängigkeit Aserbaidschans, seine Souveränität sowie der Frieden und die Ruhe in unserem Land ewig währen!“
