Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Gedenktag am 27. September

Baku, 27. September, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva hat anlässlich des Gedenktags am 27. September einen Beitrag in ihren sozialen Netzwerk-Accounts geteilt.

Im Beitrag heißt es: „Unsere Helden, die für das Vaterland gefallen sind, werden auf ewig in unseren Gedanken und Herzen weiterleben! Möge Allah unsere Märtyrer in Frieden ruhen lassen!“