Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Posting zum Nationalfeiertag der Türkei
Baku, 29. Oktober, AZERTAC
Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des 29. Oktober – Nationalfeiertag der Republik Türkei einen Beitrag auf ihrer offiziellen Instagram-Seite geteilt.
Im Beitrag heißt es:
„Möge die Einheit und Brüderlichkeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei, die eine Quelle des Stolzes für unsere Völker ist, ewig und unerschütterlich bleiben!“
