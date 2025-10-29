Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Posting zum Nationalfeiertag der Türkei

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des 29. Oktober – Nationalfeiertag der Republik Türkei einen Beitrag auf ihrer offiziellen Instagram-Seite geteilt.

Im Beitrag heißt es:

„Möge die Einheit und Brüderlichkeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei, die eine Quelle des Stolzes für unsere Völker ist, ewig und unerschütterlich bleiben!“