Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Erzpriester der Päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern im Vatikan VIDEO

Vatikan, 17. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen ihres offiziellen Besuchs im Heiligen Stuhl am 16. Oktober traf die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, mit Kardinal James Harvey, dem Erzpriester der Päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern zusammen.

Mehriban Aliyeva erinnerte im Verllauf des Gesprächs daran, dass dies ihr sechster Besuch im Vatikan in den vergangenen 14 Jahren sei. Sie betonte, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl auf einer soliden Grundlage gegenseitigen Respekts und Freundschaft entwickelt hätten. Sie hob die Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung bei der Restaurierung mehrerer bedeutender Kulturerbestätten in den letzten Jahren hervor und unterstrich, dass diese Zusammenarbeit auch in Zukunft fortgesetzt werde.

Mehriban Aliyeva erinnerte an die gemeinsame Teilnahme an der heutigen Eröffnungszeremonie der Katakomben der Heiligen Commodilla früher am Tag sagte: „Rom ist eine Stadt, in der sowohl das unterirdische als auch das oberirdische Stadtbild als Freilichtmuseum unter dem Himmel beschrieben werden kann. Unsere Aktivitäten sind so strukturiert, dass wir neue Projekte starten, sobald einige abgeschlossen sind. Dies ist eine sehr nachhaltige Partnerschaft, und ich schätze sie sehr hoch ein.“

Kardinal James Harvey sprach dem aserbaidschanischen Staat und der Heydar-Aliyev-Stiftung im Namen des Heiligen Stuhls seinen Dank für die Umsetzung solch bedeutender Restaurierungsprojekte aus.

Er betonte, dass der Heilige Paulus eine entscheidende Rolle bei der Gründung katholischer und christlicher Gemeinschaften gespielt habe, und fügte hinzu: „Die edle Arbeit, die Sie leisten, ist eine großartige Gelegenheit, Ihr Land besser kennenzulernen.“ Der Kardinal hob hervor, dass in der Basilika Sankt Paul sowohl derzeit als auch künftig eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden werden.

Mit Blick auf die Beteiligung der Heydar-Aliyev-Stiftung an der Restaurierung der Fassaden der Basilika Sankt Paul vor den Mauern unterstrich Kardinal Harvey große Bemühungen, die zum Abschluss dieser Arbeiten unternommen wurden. Angesichts der großen Zahl von Besuchern in Rom betonte er, dass die mit Unterstützung Aserbaidschans durchgeführten Restaurierungsarbeiten von außergewöhnlicher Bedeutung für die Sicherheit des Ortes seien.

Nach dem Treffen wurde dem Erzpriester der Päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern ein Erinnerungsgeschenk überreicht.