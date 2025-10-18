Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva trifft Präsidentin des Governatorats der Vatikanstadt

Vatikan, 18. Oktober, AZERTAC

Am 17. Oktober traf sich die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, mit Schwester Raffaella Petrini, der Präsidentin des Governatorats der Vatikanstadt.

Während des Treffens brachte Schwester Raffaella Petrini dem aserbaidschanischen Staat ihren tief empfundenen Dank für die von der Heydar-Aliyev-Stiftung im Vatikan umgesetzten Projekte zum Ausdruck. Sie würdigte die Besuche der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva im Heiligen Stuhl und dankte herzlich für ihre wertvolle Unterstützung bei der Förderung des gegenseitigen Verständnisses, des interreligiösen Dialogs und der Entwicklung kultureller Beziehungen. Sie betonte, dass solche Initiativen Freundschaft, gegenseitiges Verständnis und herzliche Beziehungen zwischen den Völkern fördern.

Die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva dankte dem Governatorat der Vatikanstadt für den herzlichen Empfang und die entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Sie lud Schwester Raffaella Petrini zu einem offiziellen Besuch in Baku ein und hob die Bedeutung der Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Vatikan in neuen Bereichen hervor. Schwester Raffaella Petrini nahm die Einladung mit Freude an und äußerte ihre Absicht, Aserbaidschan in naher Zukunft zu besuchen.

Bei dem Treffen, das in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts stattfand, fand auch ein Meinungsaustausch über die Perspektiven einer praktischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Governatorat der Vatikanstadt in den Bereichen Kultur, Religion und Humanitäres.

Foto – Vatikan Media