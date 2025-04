Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva besuchen Kindertagesstätte Nr. 1 und Waisenhaus Nr. 1 in Baku VIDEO

Baku, 15. April, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, sowie die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Leyla Aliyeva, besuchten am Dienstag, dem 15. April die Kindertagesstätte Nr. 1 im Stadtbezirk Nasimi und die soziale Betreuungseinrichtung Waisenhaus Nr. 1 im Stadtbezirk Nizami in Baku.

Derzeit werden in der Kindertagesstätte Nr. 1 insgesamt 63 Kinder im Alter von unter drei Jahren betreut. Die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und Leyla Aliyeva besuchen diese Einrichtung regelmäßig, um ihre Fürsorge und Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern zu zeigen und sich persönlich von deren Wohlergehen zu überzeugen.

Auf Initiative der Heydar-Aliyev-Stiftung wurde das ursprünglich im Jahr 1930 errichtete Gebäude der Kindertagesstätte gründlich renoviert. Die modernisierte Einrichtung wurde am 10. Mai 2015 feierlich mit der Teilnahme von Mehriban Aliyeva in ihrer Funktion als First Lady eröffnet.

Anschließend besuchten Mehriban Aliyeva und Leyla Aliyeva das Waisenhaus Nr. 1.

Die First Lady und Leyla Aliyeva statten dem Waisenhaus regelmäßig Besuche ab, um gemeinsam mit den Kindern Feiertage zu begehen und ihnen Geschenke zu überreichen.

Das Waisenhaus Nr. 1 bietet derzeit 100 Kindern im Alter zwischen 3 und 18 Jahren ein Zuhause. Die Einrichtung kümmert sich um ihre Bildung, Gesundheit und Freizeitgestaltung.

Wie stets begrüßten die Kinder ihre hochgeschätzten Gäste, First Lady Mehriban Aliyeva und Leyla Aliyeva, mit einem feierlichen Programm, die aus Gedichten, Liedern und literarischen Darbietungen bestand.

Seit ihrer Gründung misst die Heydar-Aliyev-Stiftung dieser Einrichtung besondere Bedeutung bei. Sie setzt sich aktiv dafür ein, dass die Kinder Zugang zu Hochschulbildung, Beschäftigungsmöglichkeiten haben und eine berufliche Ausbildung erhalten.

Im Jahr 2005 wurde das Gebäude des Waisenhauses mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung vollständig renoviert und in Anwesenheit der First Lady wiedereröffnet.

Im Jahr 2017 heirateten zwei Bewohner der Einrichtung. Die Heydar-Aliyev-Stiftung organisierte die Hochzeitsfeier und schenkte dem jungen Paar eine Wohnung und ein Auto.