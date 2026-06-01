Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Internationalen Kindertag

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des 1. Juni – des Internationalen Kindertages – auf ihren Social-Media-Konten einen Beitrag veröffentlicht.

Im Beitrag heißt es: „Ich wünsche allen Kindern auf der Welt Gesundheit, Liebe, viele glückliche Tage, eine unbeschwerte Kindheit und ein erfülltes Leben.“