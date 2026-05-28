Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Unabhängigkeitstag in sozialen Medien

Baku, 28. Mai, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des Unabhängigkeitstages am 28. Mai einen Beitrag auf ihren Social-Media-Konten veröffentlicht.

AZERTAC berichtet, dass es in dem Beitrag heißt: „Mögen die staatliche Unabhängigkeit Aserbaidschans sowie Frieden und Sicherheit in unserem Land ewig währen!“