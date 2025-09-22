Erstes Aserbaidschanische Internationale Investitionsforum in Baku eröffnet

Baku, 22. September, AZERTAC

Am 22. September hat in Baku das erste Aserbaidschanische Internationale Investitionsforum unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, begonnen.

Das Forum organisiert vom Ministerium für Wirtschaft und der Agentur zur Export- und Investitionsförderung (AZPROMO) und strategischer Partnerschaft des European House – Ambrosetti (TEHA) sowie mit Unterstützung von Euronews und Sea Breeze. Am Forum nehmen Regierungsvertreter, Wirtschaftsführer und internationale Investoren teil.

Bei der Eröffnungsveranstaltung verlas der Assistent des Präsidenten und Leiter der Abteilung für Wirtschaftsfragen und Politik der innovativen Entwicklung in der Präsidialverwaltung, Shahmar Movsumov, eine Botschaft von Präsident Ilham Aliyev an die Teilnehmer.

Das Forum bietet eine einzigartige Plattform, um Investitionsmöglichkeiten in Ländern zu erkunden, die an der strategischen Schnittstelle zwischen Ost und West liegen, sowie um die Zukunft des globalen Handels und nachhaltiger Lieferketten mitzugestalten. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in neue Paradigmen der globalen Wettbewerbsfähigkeit, können hochrangige Kontakte knüpfen, strategische Vereinbarungen abschließen und neue Partnerschaften schmieden.

Die Veranstaltung umfasst Plenarsitzungen, institutionelle und thematische Podiumsdiskussionen sowie eine Ausstellung, die das Investitionspotenzial Aserbaidschans präsentiert.

Das zweitägige Programm behandelt regionale Kooperationen und Investitionsperspektiven in Schlüsselbranchen wie Energie, Transport, Industrie, Landwirtschaft, digitale Entwicklung, Gesundheitswesen und Immobilien.

Am ersten Tag finden eine Plenarsitzung und vier Podiumsdiskussionen statt, die sich mit Themen wie strategischer regionaler Integration, Transitmöglichkeiten, Energie- und Infrastrukturprojekten, Innovation, grüner Energie, Stadtplanung und nachhaltiger Entwicklung befassen. Der zweite Tag beinhaltet Panels zu öffentlich-privaten Partnerschaften, Finanzen, Gesundheitswesen, Biotechnologie, Pharmazie und digitaler Gesundheit, Landwirtschaft, Agribusiness, Lebensmittelindustrie, Industrialisierung, kleinen und mittleren Unternehmen, dem grünen Wandel sowie inklusivem Unternehmertum.