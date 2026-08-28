Euronews berichtet über Aserbaidschans Rolle bei der Entwicklung des Mittleren Korridors

Baku, 28. August, AZERTAC

Der Fernsehsender Euronews hat einen Bericht über die wachsende Bedeutung des Mittleren Korridors veröffentlicht, der Asien und Europa miteinander verbindet, sowie über die strategische Rolle Aserbaidschans entlang dieser Route.

Unter dem Titel „Die wachsende Rolle des Mittleren Korridors im Welthandel“ wird hervorgehoben, dass sich die Route von einer regionalen Verkehrsverbindung zu einer interkontinentalen Handelsverbindung zwischen Asien und Europa entwickelt. Aserbaidschan nimmt dabei eine zentrale Position ein. Steigende Frachtmengen, digitale Logistiklösungen und der Ausbau der Hafenkapazitäten prägen die weitere Entwicklung des Korridors.

Der Mittlere Korridor gewinnt als Handelsroute durch Zentralasien, das Kaspische Meer und den Südkaukasus zunehmend an Bedeutung. Aserbaidschan bildet dabei ein wichtiges Bindeglied zwischen Eisenbahnstrecken, Häfen und weiterer Verkehrsinfrastruktur.

Emil Mammadov, Berater des Vorsitzenden der Aserbaidschanischen Eisenbahnen (ADY), erklärte gegenüber der Sendung „Business Horizons“, dass sich der Korridor angesichts der steigenden internationalen Nachfrage zunehmend zu einem Handelskorridor entwickle. Er unterstrich zudem die Bedeutung digitaler Lösungen für die Sendungsverfolgung und eine bessere Koordinierung.

Im Bakuer Internationalen Seehandelshafen stieg das Frachtumschlagsvolumen im Jahr 2025 um 40 Prozent, was die zunehmende Bedeutung der Route zusätzlich unterstreicht.