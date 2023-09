Europa League: Qarabağ Ağdam trifft auf Bayer 04, Molde FK und BK Häcken

Baku, 1. September, AZERTAC

Am Freitag wurde die Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24 in Monaco ausgelost.

Der FC Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan hat in der Europa League eine spannende Gruppe erwischt. Qarabağ Ağdam um Trainer Gurban Gurbanov trifft in Gruppe H auf Bayer 04, Molde FK und BK Häcken.

Gruppenphase der Europa League

Gruppe A: West Ham (ENG), Olympiakos (GRE), Freiburg (GER), TSC Bačka Topola (SRB)

Gruppe B: Ajax (NED), Marseille (FRA), Brighton (ENG), AEK Athen (GRE)

Gruppe C: Rangers (SCO), Real Betis (ESP), Sparta Praha (CZE), Aris Limassol (CYP)

Gruppe D: Atalanta (ITA), Sporting CP (POR), Sturm Graz (AUT), Raków Czestochowa (POL)

Gruppe E: Liverpool (ENG), LASK (AUT), Union SG (BEL), Toulouse (FRA)

Gruppe F: Villarreal (ESP), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR), Panathinaikos (GRE)

Gruppe G: Roma (ITA), Slavia Praha (CZE), Sheriff Tiraspol (MDA), Servette (SUI)

Gruppe H: Leverkusen (GER), Qarabağ (AZE), Molde (NOR), Häcken (SWE)

Spieltermine

Spieltag 1: 21. September 2023

Spieltag 2: 5. Oktober 2023

Spieltag 3: 26. Oktober 2023

Spieltag 4: 9. November 2023

Spieltag 5: 30. November 2023

Spieltag 6: 14. Dezember 2023

Wie läuft die Gruppenphase ab?

Die Teams in den einzelnen Gruppen spielen sowohl zu Hause als auch auswärts gegen alle anderen Klubs in der gleichen Gruppe, die gleichen Mannschaften stehen sich an den Spieltagen 1 und 5, den Spieltagen 2 und 6 oder den Spieltagen 3 und 4 gegenüber.

Die besten drei Klubs jeder Gruppe sind auch im neuen Jahr noch europäisch vertreten:

Die Gruppensieger stehen im Achtelfinale.

Die Gruppenzweiten müssen in die Play-offs der K.-o.-Runde, wo sie gegen die Gruppendritten der UEFA Champions League um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.

Die Gruppendritten nehmen an den Play-offs der K.-o.-Runde in der UEFA Europa Conference League, wo sie auf die Gruppenzweiten der Conference League treffen.

Wie lief die Auslosung ab?

Die Mannschaften wurden auf Grundlage der Klubkoeffizienten-Rangliste in vier Lostöpfe aufgeteilt. Aus jedem der Töpfe wurde anschließend jeweils eine Mannschaft in die acht Gruppen A bis H gelost. Es gab ein paar Einschränkungen: Mannschaften aus dem gleichen Verband dürfen in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen, und aus manchen Teams aus dem gleichen Verband wurden Paarungen gebildet um sicherzustellen, dass sie zu verschiedenen Anstoßzeiten spielen (18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr MEZ), zum Vorteil der TV-Zuschauer.