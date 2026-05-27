Experte: Neue Technologien könnten Rentabilität in Garabagh und Ost-Sangesur um bis zu 40 Prozent steigern

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der Wirtschaftsexperte Aslan Azimzade erklärte, dass der Einsatz neuer Technologien in Landwirtschaft und Industrie in Garabagh und Ost-Sangesur die Rentabilität um bis zu 40 Prozent steigern könne.

Nach seinen Worten würden insbesondere Nano- und Biotechnologien sowie die Konzepte „Smart City“ und „Smart Village“ zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen.