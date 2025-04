Explosion im Hafen Schahid Radschai: Präsident Ilham Aliyev spricht Präsident Masoud Pezeshkia sein Beileid aus

Baku, 27. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev sprach seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian sein Beileid zu einer gewaltigen Explosion in der Hafenanlage Shahid Radschai aus, bei dem es viele Tote und Hundert Verletzte gab.

Der Präsident von Aserbaidschan brachte in seinem Kondolenzschreiben an Präsident Masoud Pezeshkian seine große Betroffenheit über die Nachricht von Todesopfern und zahlreichen Verletzten beim Vorfall in der Hafenstadt Schahid Radschai zum Ausdruck.

Er sprach Präsident Masoud Pezeshkian und dem iranischen Volk seine aufrichtige Anteilnahme und sein Mitgefühl aus.

Präsident Ilham Aliyev wünschte den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung.