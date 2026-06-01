Feier zum Internationalen Kindertag im Zoo von Baku

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Im Zoo von Baku hat anlässlich des Internationalen Kindertages eine große Festveranstaltung unter dem Motto „Die Zukunft gehört den Kindern“ stattgefunden.

Die Veranstaltung wurde auf Initiative der Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung sowie Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, organisiert und mit Unterstützung des Baku-Abadlig-Dienstes durchgeführt.

Mehr als 250 Kinder aus Kinderheimen, Entwicklungszentren und Kindergärten nahmen an dem Fest teil. Für die Kinder wurden Unterhaltungs- und Bildungsprogramme organisiert, darunter Spiele, Wettbewerbe sowie Auftritte von Zauberkünstlern und Zeichentrickfiguren.

Im Rahmen der Veranstaltung gab es auch kreative Workshops wie Malen, das Gestalten von Stofftaschen und das Bemalen von Gipsfiguren. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Umweltbildung und dem respektvollen Umgang mit Tieren.

Die Kinder erhielten zudem die Möglichkeit, Tiere aus nächster Nähe zu beobachten und unter Aufsicht zu füttern, um ein besseres Verständnis für Tierpflege und Verantwortung zu entwickeln. Zudem wurde ein spezieller Bereich eingerichtet, der über den Schutz von Straßenhunden und Katzen informierte.

Die Feier endete mit zahlreichen Aktivitäten und fröhlichen Momenten und stand ganz im Zeichen von Bildung, Naturbewusstsein und Kinderschutz.