First Lady Mehriban Aliyeva besucht Große Halle des Volkes in Peking

Peking, 23. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 23. April, haben die Erste Vizepräsidentin und First Lady von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva, ihre Tochter Leyla Aliyeva sowie weitere Familienmitglieder die Große Halle des Volkes in Peking besucht.

Die Große Halle des Volkes befindet sich an der Westseite des Tian’anmen-Platzes im Herzen der chinesischen Hauptstadt. Sie dient als zentraler Veranstaltungsort für bedeutende Staatsereignisse und Zeremonien, darunter die Kongresse der Kommunistischen Partei Chinas, die jährlichen Sitzungen des Nationalen Volkskongresses (NVK) sowie offizielle Begrüßungszeremonien für ausländische Staatsgäste.

Das Gebäude wurde anlässlich des 10. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China errichtet und im Jahr 1959 eingeweiht. Es wurde im Stil des sozialistischen Klassizismus nach einem Entwurf des Architekten Zhang Bo erbaut.

Die Halle umfasst drei Hauptbereiche: Zentralbereich: Großer Saal, Hauptauditorium, Kongresshalle, Zentralhalle, Goldene Halle und weitere repräsentative Säle.

Nordbereich: Staatlicher Bankettsaal, Empfangshalle für Staatsgäste, Nordhalle sowie Ost- und Westhalle.

Südteil: Bürotrakt des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses.