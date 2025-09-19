Formel-1-GP von Aserbaidschan 2025: Siegerpokal dem „Land der Feuer“ gewidmet

Baku, 19. September, AZERTAC

Die Trophäe, die den Siegern des Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan 2025 überreicht wird, zieht mit ihrem einzigartigen nationalen Design große Aufmerksamkeit auf sich.

Die offizielle Auszeichnung wurde vom renommierten Designstudio Pininfarina entworfen und würdigt Aserbaidschans Beinamen als „Land der Feuer“.

Inspiriert von den traditionellen Mustern der Karabach-Teppiche spiegelt die Trophäe das tief verwurzelte kulturelle Erbe und die Handwerkskunst des Landes wider. Diese Ornamente verkörpern nicht nur ästhetische Schönheit, sondern spiegeln zugleich Aserbaidschans reiches kulturelles Erbe wider.

Das Design enthält Flammenelemente, die Aserbaidschans Ruf als „Land der Feuer“ symbolisieren. Motive aus dem Stil „Khan Karabach“ stehen für Geschwindigkeit, Bewegung und die Dynamik der Rennstrecke – eine gelungene Verbindung zwischen dem Geist der Formel 1 und dem nationalen Kulturerbe.

Die Trophäe wird den Siegern nach dem Finalrennen am 21. September überreicht.