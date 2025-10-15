Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an

Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Formel-1-Fans müssen sich 2026 auf ein leicht angepasstes Qualifying einstellen. Aktuell ist es so, dass in den ersten beiden Qualifyingabschnitten Q1 und Q2 jeweils die fünf langsamsten Fahrer ausscheiden, sodass anschließend in Q3 die zehn schnellsten Piloten um die Poleposition kämpfen.

2026 wird das allerdings nicht mehr möglich sein, weil es dann mit Cadillac ein elftes Team und damit insgesamt 22 Autos gibt. Folglich muss die Formel 1 den Modus etwas anpassen, damit auch weiterhin die Top 10 am Ende um den besten Startplatz am Sonntag kämpfen.

So ist im Sportlichen Reglement für 2026 festgeschrieben, dass bei einer Anzahl von insgesamt 22 Autos in Q1 und Q2 jeweils die langsamsten sechs Piloten ausscheiden. Der Rest des Qualifyings bleibt von der im kommenden Jahr höheren Teilnehmerzahl unberührt.

Zeiten bleiben unverändert - Trotz des größeren Teilnehmerfeldes bleiben die Zeiten der einzelnen Segmente also unverändert. Q1 wird weiterhin 18 Minuten dauern, Q2 15 Minuten und das entscheidende Q3 zwölf Minuten. Zwischen Q1 und Q2 sind sieben Minuten Pause, zwischen Q2 und Q3 acht Minuten.

Analog dazu ändert sich auch das Qualifying für die sechs Sprints im kommenden Jahr. Auch hier werden in SQ1 und SQ2 jeweils die langsamsten sechs Fahrer ausscheiden, sodass anschließend noch zehn Piloten in SQ3 um die Sprint-Pole kämpfen.

Eine Überraschung ist diese Neuerung nicht, denn bereits in der Saison 2016, als zum bislang letzten Mal elf Teams bei einem Formel-1-Rennen an den Start gingen, war es so, dass in Q1 und Q2 jeweils sechs Piloten ausgeschieden sind.

Formel 1: Qualifying-Modus wurde 2006 eingeführt - Der grundsätzliche Qualifyingmodus mit drei Segmenten kommt in der Formel 1 seit mittlerweile 20 Jahren zum Einsatz. Er wurde 2006 eingeführt und seitdem mehrfach leicht angepasst.

In den Jahren zwischen 2010 und 2012, als in der Formel 1 sogar zwölf Teams und damit 24 Autos am Start waren, schieden in Q1 und Q2 jeweils die langsamsten sieben Fahrer aus.

Die Anpassung für 2026 steht damit im Einklang mit den vorherigen Änderungen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"
  • 15.10.2025 [17:27]

Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien
  • 14.10.2025 [19:49]

Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien

La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski
  • 14.10.2025 [17:24]

La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski

FIFA: Historische Niederlage für Brasilien
  • 14.10.2025 [17:17]

FIFA: Historische Niederlage für Brasilien

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0
  • 14.10.2025 [15:46]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0

Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025
  • 14.10.2025 [11:45]

Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025

Schach-Mannschafts-EM: Aserbaidschanische Herrenmannschaft besiegt Ungarn am 7. Spieltag
  • 13.10.2025 [18:22]

Schach-Mannschafts-EM: Aserbaidschanische Herrenmannschaft besiegt Ungarn am 7. Spieltag

Lima Grand Prix 2025: Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze
  • 13.10.2025 [11:36]

Lima Grand Prix 2025: Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze

204. der Tennis-Weltrangliste: Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai
  • 12.10.2025 [21:39]

204. der Tennis-Weltrangliste: Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai

Aserbaidschan und Korea erörtern militärische Zusammenarbeit

  • 15.10.2025 [20:50]

Iranische Schiffe treffen in Aserbaidschan zur Teilnahme an der gemeinsamen Übung AZIREX-2025 ein

  • 15.10.2025 [20:42]

Soldaten der aserbaidschanischen Armee nehmen an der Übung „Eternity-2025“ teil

  • 15.10.2025 [20:31]

Aserbaidschan und Niederlande erörtern Themen von bilateraler und multilateraler Bedeutung

  • 15.10.2025 [20:11]

Ramil Hasan zum neuen Generalsekretär der TURKPA gewählt

  • 15.10.2025 [19:32]

Aserbaidschan und OSZE erörtern aktuellen Stand und Zukunftsaussichten der Zusammenarbeit

  • 15.10.2025 [19:14]

Präsident Ilham Aliyev: Entscheidung, 13. Tagung des Welt-Städteforums in Baku auszurichten, ist ein Zeichen für Aserbaidschans Beitrag zu internationalen Urbanisierungsprozessen

  • 15.10.2025 [18:58]

Aserbaidschans Präsident: Ausrichtung des 3. Nationalen Städteforums in Khankendi hat besondere Bedeutung

  • 15.10.2025 [18:49]

Präsident Ilham Aliyev: Stadtplanung ist vorrangige Richtung in nationaler Entwicklungsstrategie Aserbaidschans

  • 15.10.2025 [18:36]

Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten trifft Berater des deutschen Bundeskanzlers

  • 15.10.2025 [18:31]

Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

  • 15.10.2025 [18:20]

Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an

  • 15.10.2025 [17:48]
Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

  • 15.10.2025 [17:27]

Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert

  • 15.10.2025 [17:21]

Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen

  • 15.10.2025 [16:20]

Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld

  • 15.10.2025 [16:07]

Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet

  • 15.10.2025 [15:55]

3. Nationales Städteforum in Khankendi

  • 15.10.2025 [14:03]

In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt

  • 15.10.2025 [13:31]

Preis von Azeri Light fällt auf dem Weltmarkt um mehr als 3 %

  • 15.10.2025 [12:29]

In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet

  • 15.10.2025 [12:09]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 15.10.2025 [11:34]
Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Serbische Delegation besucht Aserbaidschan

  • 14.10.2025 [20:54]

Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans

  • 14.10.2025 [20:36]

COP29-Präsidentschaft stellt Aktualisierung der Roadmap „Von Baku nach Belém – 1,3 Billionen Dollar“ vor

  • 14.10.2025 [19:53]

Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien

  • 14.10.2025 [19:49]

Aserbaidschanische Armee führt Maßnahmen zur Umstellung auf den Herbst-Winter-Betriebsmodus durch

  • 14.10.2025 [19:30]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft Vertreter internationaler Organisationen in New York

  • 14.10.2025 [18:24]

Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung

  • 14.10.2025 [18:15]

Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors

  • 14.10.2025 [17:39]

La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski

  • 14.10.2025 [17:24]

FIFA: Historische Niederlage für Brasilien

  • 14.10.2025 [17:17]

Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen

  • 14.10.2025 [17:05]

Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr

  • 14.10.2025 [16:55]

Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts

  • 14.10.2025 [16:40]

Energieminister: Handel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan im ersten Halbjahr mehr als vervierfacht

  • 14.10.2025 [16:32]

Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots

  • 14.10.2025 [16:26]

Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen Protokoll zur Handels- und Wirtschaftskooperation

  • 14.10.2025 [16:22]

Parlamentssprecher aus Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei besuchen Pakistans Katastrophenschutzbehörde

  • 14.10.2025 [16:14]

Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten

  • 14.10.2025 [15:53]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0

  • 14.10.2025 [15:46]

Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko

  • 14.10.2025 [15:10]

Präsident Pakistans empfängt Parlamentssprecher Aserbaidschans und der Türkei

  • 14.10.2025 [13:40]

Preis von Azeri Light gibt nach

  • 14.10.2025 [13:12]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans trifft Vorsitzenden des pakistanischen Senats

  • 14.10.2025 [12:49]

Microsoft soll Preise für KI künstlich in die Höhe getrieben haben

  • 14.10.2025 [12:20]

Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025

  • 14.10.2025 [11:45]

Internationale Konferenz zum Thema „Beziehungen zwischen der Justiz und beiden anderen Staatsgewalten“ in Baku eröffnet

  • 14.10.2025 [11:36]

Aktueller Ölpreis

  • 14.10.2025 [10:56]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt

  • 13.10.2025 [20:45]
Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Schach-Mannschafts-EM: Aserbaidschanische Herrenmannschaft besiegt Ungarn am 7. Spieltag

  • 13.10.2025 [18:22]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft UN-Generalsekretär in New York

  • 13.10.2025 [18:03]

Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich

  • 13.10.2025 [18:01]

BIP in Aserbaidschan steigt um 1,3 Prozent

  • 13.10.2025 [17:47]

Baku: Aserbaidschan, Russland und Iran beraten über Verkehr, Energie und Zoll

  • 13.10.2025 [17:42]

Expressversandvolumen in China übersteigt 150 Milliarden Pakete

  • 13.10.2025 [17:00]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 93 Dollar gestiegen

  • 13.10.2025 [16:48]

Präsident Ilham Aliyev zeichnet Eisenbahner Aserbaidschans aus

  • 13.10.2025 [16:33]

Aserbaidschan nimmt am turksprachigen Musikfestival in Kasachstan teil

  • 13.10.2025 [15:54]

Drei Wissenschaftler bekommen Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu technologischem Fortschritt und Wachstum

  • 13.10.2025 [14:37]

Islamabad ist Gastgeber des 3. trilateralen Treffens der Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei

  • 13.10.2025 [14:30]

Xi Jinping: Förderung der Entwicklung von Frauen ist gemeinsame Verantwortung internationaler Gemeinschaft

  • 13.10.2025 [13:20]

Mindestens 44 Tote nach Überschwemmungen in Mexiko

  • 13.10.2025 [12:53]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1500 Blindgänger gefunden und entschärft

  • 13.10.2025 [11:47]

Lima Grand Prix 2025: Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze

  • 13.10.2025 [11:36]

Ölpreis an Börsen zugelegt

  • 13.10.2025 [11:23]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans zu Arbeitsbesuch in Pakistan

  • 13.10.2025 [11:21]

Verteidigungsministerium präsentiert Rückschau auf vergangene Woche

  • 13.10.2025 [10:39]

67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung beginnt iohre Arbeit in Baku

  • 12.10.2025 [22:19]

Präsident Aserbaidschans: Heute dient Internationale Richtervereinigung auch als Raum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

  • 12.10.2025 [22:13]

Präsident Ilham Aliyev: Moderne Herausforderungen verlangen flexible Justizsysteme und innovative Lösungsansätz

  • 12.10.2025 [22:12]

Aserbaidschanischer Präsident: Aufbau eines Rechtsstaates bleibt strategische Priorität unserer nationalen Politik

  • 12.10.2025 [22:11]

204. der Tennis-Weltrangliste: Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai

  • 12.10.2025 [21:39]
Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Deutschland gibt eine Milliarde für Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose, Malaria

  • 12.10.2025 [17:33]

Gaza-Abkommen: Geisel-Freilassung soll spätestens morgen beginnen - Trump und Merz zu Zeremonie für Unterzeichnung erwartet

  • 12.10.2025 [17:24]

Landesmeisterschaft im Triathlon in Pirallahi ausgetragen

  • 12.10.2025 [17:13]

Film über Bergsteigerin Elmira Aslanova gewinnt internationales Sportfilmfestival

  • 12.10.2025 [17:02]

Aserbaidschan präsentiert sein Kulturerbe auf internationaler Tourismusmesse in Bulgarien

  • 12.10.2025 [16:50]

Aserbaidschanische Judokas gewinnen vier Medaillen beim Lima Grand Prix 2025 in Peru

  • 12.10.2025 [16:41]

Aserbaidschanische Pianistin gibt Solokonzert in London

  • 12.10.2025 [16:34]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem König von Spanien

  • 12.10.2025 [16:24]

Schlammvulkan im aserbaidschanischen Bezirk Garadagh ausgebrochen

  • 11.10.2025 [22:52]

Tennessee: Mehrere Tote nach Explosion in US- Munitionsfabrik

  • 11.10.2025 [22:42]

Deutsch-aserbaidschanische Archäologen diskutieren neue Erkenntnisse zur Frühgeschichte Karabachs

  • 11.10.2025 [22:24]

Aserbaidschan und Türkei erörtern Fragen militärischer Zusammenarbeit

  • 11.10.2025 [21:55]

Offenes Asien-Turnier: Aserbaidschanische Judokas gewinnen sechs Medaillen

  • 11.10.2025 [21:46]

Zentralafrika: Zweite Runde der Parlamentswahl in Gabun

  • 11.10.2025 [18:00]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Luxemburg mit 4:0

  • 11.10.2025 [17:15]

Nordkorea hält Militärparade ab und führt neue Interkontinentalrakete vor

  • 11.10.2025 [17:00]

USA: Trump schickt auch nach Memphis Nationalgardisten

  • 11.10.2025 [16:53]

Mindestens 23 Tote bei heftigen Regenfällen in Mexiko

  • 11.10.2025 [16:43]

Neue Studiengänge werden an der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität eröffnet

  • 11.10.2025 [16:38]

Waffenruhe im Gazastreifen: Hilfsorganisationen warten auf Öffnung der Grenzübergänge

  • 11.10.2025 [16:30]

Außenminister von Aserbaidschan und Pakistan führen Telefonat

  • 11.10.2025 [16:24]

Außenminister Aserbaidschans und der Türkei erörtern Lage im Nahen Osten

  • 11.10.2025 [16:20]