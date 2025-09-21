Formel 2: Sieger des Hauptrennens des Grand Prix von Aserbaidschan steht fest

Baku, 21. September, AZERTAC

Das Hauptrennen des Großen Preisesn von Aserbaidschan in der Formel-2 in Baku ist zu Ende gegangen.

AZERTAC zufolge nahmen 11 Teams, die jeweils mit zwei Fahrern antraten, am Wettbewerb um den Sieg teil.

Die beste Leistung erbrachte Jack Crawford von „DAMS“, der den ersten Platz belegte. Der zweite Platz ging an Joshua Dürksen von „AIX Racing“, während der Schwede Dino Beganovic (TGR) den dritten Platz erreichte.

Am ersten Tag des Grand Prix setzte sich Aleks Dunne („Rodin“) im ersten Freien Training durch, während Jack Crawford im Qualifying sich die Bestzeit sicherte. Im Sprint-Rennen setzte sich Dino Beganovic (TGR) durch und sicherte sich den ersten Platz.

Außerdem findet heute um 15:00 Uhr Ortszeit das Hauptrennen der Formel 1 statt.