Fußball-Bundesliga: Siege für Dortmund und Union Berlin, Unentschieden zwischen Leverkusen und Mönchengladbach

Baku, 22. September, AZERTAC

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga den zweiten Platz hinter Tabellenführer FC Bayern München verteidigt. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann gegen VfL Wolfsburg mit 1:0.

Karim Adeyemi (20. Minute) erzielte das entscheidende Tor für die Dortmunder. Dadurch bleibt der BVB Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf den deutschen Meister.

In den weiteren Spielen des Tages trennten sich Leverkusen und Mönchengladbach 1:1, Frankfurt verlor 3:4 gegen Union Berlin.