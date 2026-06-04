Fünf Jahre seit dem Tod des Journalisten Maharram Ibrahimov

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Fünf Jahre sind seit dem 4. Juni 2021 vergangen, dem Tag, an dem der Journalist Maharram Ibrahimov bei einem Minenvorfall in der Region Kelbadschar ums Leben kam. Seine Kollegen von AZERTAC haben seinen fünften Todestag auf dem Friedhof in der Siedlung Müschfigabad besucht und seiner gedacht.

An der Gedenkveranstaltung nahmen neben Mitarbeitern von AZERTAC auch Vertreter der Bezirksverwaltung Binagadi sowie Familienangehörige des Journalisten teil. In Ansprachen wurde sein beruflicher Einsatz im Journalismus sowie seine Arbeit in den befreiten Gebieten gewürdigt.

Maharram Ibrahimov gehörte zu einer Gruppe von Journalisten, die am 4. Juni 2021 in Kelbadschar auf eine Antipersonenmine gerieten. Dabei kamen er, ein Kameramann des staatlichen Fernsehens sowie ein Vertreter der lokalen Verwaltung ums Leben.

Der Journalist wurde posthum mit dem Orden „Für Verdienste um das Vaterland“ 3. Grades ausgezeichnet. Zudem wurde eine Straße in Baku nach ihm benannt und sein Andenken im Gebäude von AZERTAC geehrt.

Zum Abschluss der Zeremonie wurden Gebete gesprochen und Blumen auf sein Grab gelegt.