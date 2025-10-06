Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Nordzyperns Präsident Ersin Tatar VIDEO

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Am 6. Oktober traf der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Gabala mit dem Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, zusammen.

Präsident Ersin Tatar erinnerte mit Genugtuung an seine früheren Treffen mit Präsident Ilham Aliyev in Aserbaidschan sowie im Rahmen internationaler Veranstaltungen, sowie an seine Teilnahme am informellen Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) in der Stadt Schuscha. Er dankte dem aserbaidschanischen Präsidenten für seine Unterstützung für Nordzypern.

Präsident Ilham Aliyev bekräftigte, dass Aserbaidschan Nordzypern weiterhin unterstützen werde.

Präsident Ersin Tatar gratulierte Präsident Ilham Aliyev zu den Fortschritten bei der Förderung der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan, die in Washington im Beisein des Präsidenten der Vereinigten Staaten erzielt wurden.

Der Staatschef dankte für die Glückwünsche.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die Bedeutung der Teilnahme Nordzyperns als Beobachter an der OTS hervorgehoben. Die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wurde erörtert.

Man betonte die Rolle des Gipfels in Gabala für die weitere Vertiefung der Partnerschaft zwischen den OTS-Mitgliedsländern.