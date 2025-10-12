Gaza-Abkommen: Geisel-Freilassung soll spätestens morgen beginnen - Trump und Merz zu Zeremonie für Unterzeichnung erwartet

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Die Freilassung der noch im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln soll nach Hamas-Angaben morgen früh beginnen. In Ägypten werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu einer Friedensfeier erwartet, darunter auch Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump.

Die Rückkehr der Geiseln nach Israel soll laut Medienberichten vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter organisiert werden. Nach Treffen mit Angehörigen und einer ersten ärztlichen Untersuchung im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens werden die Freigelassenen dann voraussichtlich in Krankenhäuser geflogen.