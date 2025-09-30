Gemeinsame Presseerklärung von Präsident Ilham Aliyev und dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 30. September, AZERTAC

Am 30. September gaben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffene Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, eine gemeinsame Presseerklärung ab, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Zunächst trat der Präsident Aserbaidschans mit einer Erklärung auf.

Erklärung von Präsident Ilham Aliyev

-Sehr geehrter Herr Präsident,

sehr geehrte Gäste,

ich begrüße Sie erneut herzlich und heiße Sie in Aserbaidschan willkommen.

Der Präsident Italiens, Herr Mattarella, ist zum zweiten Mal in Aserbaidschan. Sein erster offizieller Besuch fand vor sieben Jahren statt. Der heutige Besuch zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen Italien und Aserbaidschan sehr erfolgreich entwickeln, und wir sind echte strategische Partner.

Unsere Treffen finden regelmäßig statt. Im vergangenen Jahr war ich zu Besuch bei Präsident Mattarella, und während unseres Treffens habe ich ihn erneut zu einem offiziellen Besuch nach Aserbaidschan eingeladen. Ich freue mich, dass er meine Einladung angenommen hat und heute bei uns ist.

Zwischen unseren Ländern bestehen zwei strategische Partnerschaftsdokumente. Das erste Dokument wurde im Jahr 2015 unterzeichnet. Die Gemeinsame Erklärung über eine Umfassende Strategische Partnerschaft wurde vor fünf Jahren unterzeichnet. In diesen Jahren haben sich unsere Beziehungen rasant und in verschiedenen Bereichen entwickelt. Die politischen Beziehungen sind auf höchstem Niveau. Wie bereits erwähnt, treffen wir uns regelmäßig. Im wirtschaftlichen Bereich ist Italien unser wichtigster Handelspartner, und das Handelsvolumen wächst von Jahr zu Jahr.

Zahlreiche wichtige Projekte wurden im Energiesektor (mit Italien – Anm. d. Red.) umgesetzt. Insbesondere durch den Export von aserbaidschanischem Öl und Gas nach Italien konnten wir große Mengen unserer natürlichen Ressourcen auf die Weltmärkte bringen. Gleichzeitig haben wir zur Energiesicherheit vieler Länder beigetragen.

Heute erinnerten Präsident Mattarella und ich uns während unseres Gesprächs an seinen letzten Besuch. Damals stand die Umsetzung des TAP-Projekts auf der Tagesordnung. Es gab verschiedene problematische Aspekte, und die persönliche Einmischung von Präsident Mattarella nach dem Besuch sowie seine Initiative zur Lösung dieser Probleme ermöglichten die erfolgreiche Umsetzung des TAP-Projekts. Seit 2020 wird durch dieses Projekt Gas aus Aserbaidschan nach Italien exportiert.

Heute exportiert Aserbaidschan über den Südlichen Gaskorridor Erdgas in 14 Länder. Unser Wirkungskreis erweitert sich von Jahr zu Jahr, und heute steht Aserbaidschan weltweit an erster Stelle, was die geografische Reichweite der per Pipeline exportierten Gasmengen betrifft. Aserbaidschanisches Öl steht an erster Stelle im italienischen Ölverbrauch, aserbaidschanisches Gas an zweiter Stelle.

Diese Zusammenarbeit zeigt sowohl eine starke Partnerschaft als auch, dass wir uns über viele Jahre hinweg als zuverlässige Partner gegenseitig unterstützt haben. Ohne gute Beziehungen und gegenseitiges Vertrauen wäre die Umsetzung dieser Projekte nicht möglich gewesen.

Ich habe Präsident Mattarella heute darüber informiert, dass wir derzeit gemeinsam mit der Europäischen Union am Export von Elektrizität arbeiten. Eine Machbarkeitsstudie für den Bau von Stromleitungen wird derzeit erstellt und soll in Kürze abgeschlossen sein. Der durch TAP und den Südlichen Gaskorridor eröffnete Weg ebnet nun den Weg für noch größere Projekte. Die Übertragung von Elektrizität, einschließlich über das Kaspische Meer von Zentralasien nach Aserbaidschan und weiter in den europäischen Raum, wird unsere Zusammenarbeit weiter ausweiten.

Beim letzten Besuch von Präsident Mattarella in Aserbaidschan nahmen wir gemeinsam an der Eröffnung eines großen von italienischen Firmen errichteten Industrieunternehmens in Sumgayit teil. Im Rahmen dieses Besuchs werden wir morgen die Eröffnung der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität feiern.

Diese Dynamik und die Ausweitung unserer Kooperationsrahmen zeugen in erster Linie von unseren engen Beziehungen. Die Zusammenarbeit im Bereich Energie und Industrie hat auch zur Zusammenarbeit im humanitären Bereich geführt. Bereits heute studieren Hunderte Studierende an der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität, die eine neue Bildungseinrichtung für uns sein wird. Die Studierenden, die heute und künftig an dieser Universität lernen, werden nicht nur umfassende Kenntnisse erwerben, sondern sich auch zu wichtigen Vermittlern im Dialog zwischen unseren Ländern entwickeln – und damit die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Italien weiter vertiefen. Während unserer Gespräche heute haben wir auch über die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan gesprochen. Italien hat stets die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union unterstützt, und auch heute spüren wir diese Unterstützung. In letzter Zeit wurden auch positive Schritte in den Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan unternommen, was uns natürlich erfreut.

Kurz gesagt: Unsere strategische Partnerschaft zeigt sich sowohl in offiziellen Dokumenten als auch in der Praxis. Ich denke, dass der Aufbau von Beziehungen zwischen weit voneinander entfernten Ländern am Beispiel unserer Länder als Vorbild dienen kann.

Sehr geehrter Herr Präsident, nochmals herzlich willkommen in Aserbaidschan.

x x x

Anschließend trat der Präsident Italiens mit einer Erklärung auf.

Erklärung von Präsident Sergio Mattarella

-Ich danke Präsident Ilham Aliyev herzlich für seine Einladung, erneut nach Aserbaidschan zu kommen. Ebenso danke ich für die Gastfreundschaft, die mir und meiner Delegation entgegengebracht wurde. Zwischen unseren Ländern besteht eine enge Freundschaft, ein umfassendes gegenseitiges Verständnis, das sich vollständig herausgebildet hat – die Beziehungen zwischen Italien und Aserbaidschan entwickeln sich kontinuierlich weiter.

Vielen Dank auch dafür, dass Sie mich an meinen Besuch vor sieben Jahren erinnert haben – auch dieser trug eine besondere symbolische Bedeutung. Herr Präsident, ich danke Ihnen, dass Sie mich erneut zu einem Besuch in Ihrem Land eingeladen haben. Ich bin sehr erfreut, heute hier zu sein.

Morgen werden wir gemeinsam den Campus der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität eröffnen. Das bedeutet, dass italienische und aserbaidschanische Universitäten künftig eng zusammenarbeiten werden.

Der Herr Präsident erinnerte mich daran, dass wir vor sieben Jahren gemeinsam die Eröffnung eines großen Industriekomplexes besucht haben. Auch dieses Ereignis hatte eine symbolische Bedeutung: Es war ein Zeichen unserer industriellen und energetischen Zusammenarbeit, und zugleich ein Ausgangspunkt für neue Wege in den Bereichen Kultur, Humanitäres und Bildung. Das ist ein klarer Ausdruck unserer strategischen Partnerschaft und der erfolgreichen Umsetzung der Inhalte des Abkommens, das wir vor zehn Jahren unterzeichnet haben. Es stärkt die Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht nur im Bereich Industrie und Energie, sondern auch im kulturellen Bereich.

Herr Präsident hat betont, dass die zahlreichen Studierenden, die künftig an dieser Universität lernen werden, die Freundschaft zwischen unseren Ländern weiter vertiefen werden. Unsere bilateralen Beziehungen sind hervorragend, wie auch die vielen gemeinsamen Veranstaltungen zeigen. Auch jetzt steht ein weiteres gemeinsames Ereignis bevor. Das alles schätzen wir sehr. Unsere Zusammenarbeit – das Engagement Aserbaidschans, die gemeinsame Arbeit mit uns – ist deutlich sichtbar.

Ich habe Präsident Aliyev mitgeteilt, dass Italien die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union aktiv unterstützen wird. Besonders hervorheben möchte ich, dass Aserbaidschan ein äußerst angesehener und einflussreicher Partner ist. Die Europäische Union erkennt das, und unsere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan ist in diesem Rahmen ebenfalls von großer Bedeutung. Wir werden unser Möglichstes tun, um diese Beziehungen weiter auszubauen, neue Bereiche der Zusammenarbeit zu erschließen und damit dem Wohl unserer Länder und Völker zu dienen.

In diesem Sinne bin ich auch nach Baku gekommen. Ich danke dem Präsidenten nochmals dafür, dass er mich zum zweiten Mal eingeladen hat.

Natürlich haben Sie, Herr Präsident, auch die Rolle Italiens angesprochen – dafür danke ich Ihnen. Ebenso danke ich Ihnen herzlich für Ihre Gastfreundschaft.

Ich möchte betonen, dass der morgige Tag ein wichtiger Moment für die Zusammenarbeit zwischen Italien und Aserbaidschan in den Bereichen Kultur und Bildung sein wird. Morgen früh werden wir gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen.

Die Schritte, die ich gemeinsam mit Präsident Aliyev unternehme, dienen unserer gegenseitigen Verständigung, unserer Freundschaft und unserer Zusammenarbeit. Italien ist stolz auf diese Partnerschaft und will sie auf die höchste Ebene heben.