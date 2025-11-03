Gerichtprozess gegen armenische Staatsbürger- Staatsanwälte halten Anklagereden

Baku, 3. November, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen setzte sich am 3. November fort, wie AZERTAC berichtete.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, eine Gruppe von Opfern, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Die Staatsanwälte hielten im Verfahren ihre Anklagereden.

Es wurde betont, dass die Angeklagten zwar als „Helden“ des von Armenien gegen den unabhängigen Staat Aserbaidschan geführten Angriffskrieges und der Besatzungspolitik dargestellt werden, sie in Wirklichkeit jedoch aus völkerrechtlicher Sicht Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben.

Während der Ausführungen der Anklage wurden auf den Monitoren im Gerichtssaal entsprechende Fotos, Karten, Zahlen u. a. präsentiert.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 6. November angesetzt.

Fünfzehn Angeklagte armenischer Herkunft werden in dem Strafverfahren im Zusammenhang mit zahlreichen Straftaten angeklagt, die im Rahmen des von dem armenischen Staat geführten Angriffskrieges auf das Territorium Aserbaidschans begangen wurden, darunter die bereits erwähnte kriminelle Vereinigung, unter Verletzung innerstaatlicher und internationaler Rechtsnormen. Diese Verbrechen wurden mit dem Ziel der militärischen Aggression gegen Aserbaidschan verübt und unter direkter Führung und Beteiligung des armenischen Staates, seiner Staatsinstitutionen, seiner Streitkräfte und illegaler bewaffneter Formationen durch schriftliche und mündliche Weisungen, Anordnungen und Richtlinien; durch materielle, technische und personelle Unterstützung; zentralisierte Steuerung; sowie unter strenger Kontrolle und unter Führung und direkter oder indirekter Beteiligung von Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles und anderen.

Die folgenden Personen – Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan – werden nach den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan angeklagt: Artikel 100 (Planung, Vorbereitung, Einleitung und Führung eines Angriffskrieges); Artikel 102 (Angriff auf Personen oder Organisationen mit internationalem Schutzstatus); Artikel 103 (Völkermord); Artikel 105 (Ausrottung der Bevölkerung); Artikel 106 (Versklavung); Artikel 107 (Deportation oder erzwungene Vertreibung der Bevölkerung); Artikel 109 (Verfolgung); Artikel 110 (Erzwungenes Verschwindenlassen von Personen); Artikel 112 (Freiheitsentzug entgegen dem Völkerrecht); Artikel 113 (Folter); Artikel 114 (Söldnerdienst); Artikel 115 (Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges); Artikel 116 (Verletzung des humanitären Völkerrechts im bewaffneten Konflikt); Artikel 118 (militärische Raubzüge); Artikel 120 (vorsätzliche Tötung); Artikel 192 (illegales Unternehmertum); Artikel 214 (Terrorismus); Artikel 214-1 (Finanzierung von Terrorismus); Artikel 218 (Gründung einer kriminellen Organisation); Artikel 228 (illegaler Erwerb, Übertragung, Verkauf, Lagerung, Transport und Besitz von Waffen, Munition, Sprengstoffen und Vorrichtungen); Artikel 270-1 (Handlungen, die die Luftfahrtsicherheit bedrohen); Artikel 277 (Attentat auf einen Staats- oder Amtsträger); Artikel 278 (gewaltsame Aneignung und Beibehaltung der Macht, gewaltsame Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung des Staates); Artikel 279 (Gründung von nicht gesetzlich vorgesehenen bewaffneten Gruppen) sowie weitere Artikel.