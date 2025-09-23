Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Geschädigte kommen in Prozess gegen Ruben Vardanyan zu Wort

Baku, 16. September, AZERTAC

Der Strafprozess gegen den armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan, dem unter anderem Terrorismus, Folter, Söldnertätigkeit und Terrorismusfinanzierung gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Aserbaidschan vorgeworfen werden, wurde am 23. September fortgesetzt.

Die Gerichtsverhandlungen fanden unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin. Der beschuldigten Person wurden ein Dolmetscher und ein Anwalt ihrer Wahl für seine Verteidigung zur Verfügung gestellt.

Vor der Befragung erläuterte Richter Zeynal Aghayev den Opfern und erstmals am Verfahren beteiligten Rechtsnachfolgern ihre Rechte und Pflichten.

Die im Verfahren als Geschädigte vernommenen Personen gaben ihre Aussagen wie folgt ab:

Mammadtaghi Karimov berichtete, dass er bei einem feindlichen Provokationsangriff in Kelbadscher verletzt wurde. Er erklärte in seinen Antworten auf die Fragen des Staatsanwalts Vusal Abdullaev, dass bei dem Vorfall mehrere Personen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden seien.

Geschädigter Jeyhun Mammadli gab an, während der Evakuierung Verwundeter in Kelbadscher durch feindlichen Beschuss verletzt worden zu sein. Er führte in den Antworten auf die Fragen der Staatsanwältin Terana Mammadova aus, dass das Sanitätsfahrzeug mit einem Erkennungszeichen versehen war, sie dennoch beschossen wurden. Weitere Personen, die sich bei dem Vorfall in seiner Nähe befanden, wurden ebenfalls verletzt.

Nemat Abdullayev, der Fragen des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Vusal Aliyev beantwortete, erklärte, er sei in Khankendi durch Schüsse von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen armenischen bewaffneten Gruppen verletzt worden.

Geschädigter Bakhtiyar Samadli sagte in seinen Antworten auf die Fragen des Staatsanwalts Fuad Musayev aus, dass er in Khankendi durch feindliches Feuer eine Schussverletzung erlitten habe.

Aghahuseyn Hajiyev berichtete, dass er selbst sowie Tarlan Jabbarov und Sadig Gasimli bei feindlichem Beschuss in Khankendi verletzt wurden.

Mahammad Huseynov gab an, durch eine feindliche Provokation in Richtung Khankendi verletzt worden zu sein. In den Antworten auf die Fragen des Leiters der Abteilung für Verteidigung der Staatsanwaltschaft Nasir Bayramov erwähnte er, dass bei dem Vorfall auch Vagif Salmanov und Ali Mustafayev verletzt wurden.

Farid Imamaliyev erklärte, er sei durch feindlichen Beschuss im Gebiet Chodschawänd verletzt worden. Zudem fügte er hinzu, dass beim Vorfall Avaz Abbasov ums Leben kam und mehrere weitere Personen verletzt wurden.

Tschingiz Paschayev berichtete, dass er im Rayon Aghdam durch Schüsse von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt worden sei.

Ilyas Mehdiyev gab an, bei einer feindlichen Provokation im Gebiet Chodschawänd verwundet worden zu sein.

Geschädigter Ramal Rustamov, der Fragen des Sonderbeauftragten des Generalstaatsanwalts Tugay Rahimli beantwortete, berichtete, dass er in Aghdara durch Schüsse von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen bewaffneten Gruppen verletzt wurde.

Weitere Zeugen Najafali Movsumov, Ramiz Suleymanov und Schahin Jebiyev erklärten, dass sie bei feindlichen Provokationen in Richtung Khankendi verletzt wurden.

Jeyhun Hasanov gab an, durch feindlichen Beschuss in Latschin verletzt worden zu sein.

Zeugen Huseyn Akhundov, Seymur Aliyev und Elvin Ahmadov berichteten, dass sie bei einer feindlichen Provokation in Richtung Aghdara verletzt wurden.

Musa Orujov erklärte, dass er in Richtung Khankendi durch Schüsse der verbliebenen Kräfte der armenischen Armee und illegaler bewaffneter Gruppen verletzt wurde.

Tural Guliyev gab an, bei einer feindlichen Provokation in Aghdam verletzt worden zu sein.

Mahiraddin Namazov berichtete, dass er bei Schüssen der verbliebenen Kräfte der armenischen Armee und illegaler bewaffneter Gruppen im Gebiet Chodschawänd verletzt wurde. Dabei seien mehrere Personen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden.

Senan Farzaliyev erklärte, er sei im Rayon Latschin bei einem Vorfall verletzt worden, als sein Fahrzeug beschossen wurde. Bei dem Vorfall wurden auch mehrere Personen in seiner Nähe verletzt.

Murad Hajiyev gab an, in der Region Latschin bei feindlichem Beschuss verletzt worden zu sein.

Yagubali Safarov berichtete, dass er durch die Explosion einer von Feinden geworfenen Granate in Richtung Khankendi verletzt wurde. Dabei kam eine Person in der Nähe ums Leben, und mehrere weitere wurden verletzt.

Javanschir Khalilov erklärte, dass er und mehrere Personen in seiner Nähe bei Schüssen der Reste der armenischen Armee und illegaler bewaffneter Gruppen in Aghdam verletzt wurden.

Nemat Nuri berichtete, dass er in Richtung Aghdam-Aghdara durch feindlichen Beschuss verletzt wurde.

Ferhin Teymurov, Rustam Aliyev, Hasan Aliyev, Azer Gazakhov, Schukur Jamalov, Jafar Melikov, Tural Khalilov, Huseyn Mehdizade, Kamal Musayev, Sabuhi Aliyev, Seymur Ibrahimov, Ramiz Nazarov, Ulfet Aliyev, Imran Murselov, Reschad Ismayilov, Vugar Abbasov und Kamran Kazimov erklärten in ihren Aussagen, dass sie durch Schüsse der zurückgebliebenen Einheiten der armenischen Armee und illegaler bewaffneter Gruppen in verschiedenen Gebieten unserer souveränen Gebiete verletzt wurden.

Toghrul Humbatzade gab an, bei Schüssen der Reste der armenischen Armee und illegaler bewaffneter Gruppen in Richtung Aghdara verletzt worden zu sein. Er fügte hinzu, dass neben ihm mehrere weitere Personen verletzt wurden.

Afgan Zeynalov, Agdam, Huseyn Amirov und Senan Rzayev erklärten, dass sie bei feindlichen Provokationen in Richtung Aghdara verletzt wurden.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 30. September angesetzt.

Dem armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan werden zahlreiche schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter Kriegsverbrechen, Terrorismus und vorsätzliche Tötung. Zu den zentralen Anklagepunkten gehören die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Zwangsumsiedlung und Verfolgung von Zivilisten, Entführung und Freiheitsberaubung, sowie Folter und Söldnertätigkeit. Darüber hinaus wird ihm die vorsätzliche Tötung in mehreren Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen. Weitere Anklagen betreffen illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus und dessen Finanzierung, Gründung krimineller und bewaffneter Gruppen, sowie illegale Waffen- und Sprengstofflagerung. Auch das Überqueren der aserbaidschanischen Grenze ohne Genehmigung und Handlungen, die die Luftsicherheit gefährden, gehören zu den Vorwürfen.

