Große Rückkehr: 17 Flüchtlingsfamilien ins Dorf Hasanriz in der Region Aghdara geschickt

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des Programms „Große Rückkehr“ kehren Flüchtlingsfamilien in Etappen in ihre von der armenischen Besatzung befreiten Heimatländer zurück.

Am Mittwoch, dem 29. Oktober wurden 17 Familien (83 Personen) ins Dorf Hasanriz in der Region Aghdara geschickt.

Hier sei erwähnt, dass im Dorf Hasanriz moderne Einfamilienhäuser nach zeitgemäßen Standards für die Bewohner errichtet wurden. Die Infrastruktur für Strom-, Gas-, Wasser-, Kommunikations- und Internetversorgung wurde vollständig bereitgestellt.

Derzeit führt Aserbaidschan - ganz auf eigene Faust - in Garabagh und Ost-Sangesur umfangreiche Bau- und Restaurierungsarbeiten, aber auch Räumung von mehr als 1,5 Millionen von Armenien “vererbten” Minen und Blindgängern durch.

Neben den ehemaligen Binnenvertriebenen, die dort umgesiedelt wurden, leben und arbeiten zurzeit in Garabagh und Ost-Sangesur mehr als 50.000 Menschen, die an der Umsetzung der Projekte in dieser Region teilnehmen, in den Energieunternehmen und Zweigstellen von verschiedenen staatlichen Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Tourismus und Industrie arbeiten.