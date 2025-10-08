Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

Chodschali, 8. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des Programms “Große Rückkehr“ kehren aserbaidschanische Flüchtlingsfamilien in Etappen in ihre von der armenischen Besatzung befreiten Heimatländer zurück.

Heute wurden 18 weitere Familien mit insgesamt 69 Personen ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt. Die ins Dorf Khanyurdu mit dem Rückkehrkonvoi Zurückgekehrten bestanden aus Familien, die vorübergehend in verschiedenen Teilen der Republik, hauptsächlich in Wohnheimen, Sanatorien und Verwaltungsgebäuden, untergebracht waren.

Sie erhielten die Schlüssel zu ihren neuen Häusern.

An der feierlichen Schlüsselübergabe nahmen offizielle Vertreter teil.

Es sei angemerkt, dass im Dorf Khanyurdu moderne Einfamilienhäuser nach zeitgemäßen Standards für die Bewohner errichtet wurden. Die Infrastruktur für Strom-, Gas-, Wasser-, Kommunikations- und Internetversorgung wurde vollständig bereitgestellt. Bis heute sind 237 ehemalige Binnenvertriebene, bestehend aus 69 Familien, in das Dorf Khanyurdu im Bezirk Chodschali umgesiedelt worden.

Derzeit führt Aserbaidschan - ganz auf eigene Faust - in Garabagh und Ost-Sangesur umfangreiche Bau- und Restaurierungsarbeiten, aber auch Räumung von mehr als 1,5 Millionen von Armenien “vererbten” Minen und Blindgängern durch.

Neben den ehemaligen Binnenvertriebenen, die dort umgesiedelt wurden, leben und arbeiten zurzeit in Garabagh und Ost-Sangesur etwa 50.000 Menschen, die an der Umsetzung der Projekte in dieser Region teilnehmen, in den Energieunternehmen und Zweigstellen von verschiedenen staatlichen Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Tourismus und Industrie arbeiten.

