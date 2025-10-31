Große Rückkehr: 24 weitere Flüchtlingsfamilien kehren ins Dorf Khidirli im Bezirk Aghdam zurück

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des Programms “Große Rückkehr“ kehren Flüchtlingsfamilien in Etappen in ihre von der armenischen Besatzung befreiten Heimatländer zurück.

Am Freitag, dem 31. Oktober wurden 24 Familien (124 Personen) in das Dorf Khidirli im Bezirk Aghdam geschickt.

Hier sei erwähnt, dass nach der Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete von der armenischen Besatzung ehemalige Binnenvertriebenen etappenweise in ihre Heimatländer zurückkehren.

Heute führt Aserbaidschan - ganz auf eigene Faust - in Garabagh und Ost-Zangezur umfangreiche Bau- und Restaurierungsarbeiten, aber auch Räumung von mehr als 1,5 Millionen von Armenien “vererbten” Minen und Blindgängern durch.

Neben den ehemaligen Binnenvertriebenen, die dort umgesiedelt wurden, leben und arbeiten derzeit in Garabagh und Ost-Zangezur mehr als 50.000 Menschen, die an der Umsetzung der Projekte in dieser Region teilnehmen, in den Energieunternehmen und Zweigstellen von verschiedenen staatlichen Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Tourismus und Industrie arbeiten.