Gründerin und Leiterin von IDEA Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Ausstellung „Schätze hinter den Türen Anatoliens“ in New York

New York, 23. September, AZERTAC

Am 22. September fand im „Türkischen Haus“ in New York auf Initiative der First Lady der Republik Türkei, Emine Erdoğan, die Ausstellung „Schätze hinter den Türen Anatoliens“ statt.

An der Veranstaltung nahmen auch Leyla Aliyeva, Gründerin und Leiterin der internationalen Umweltinitiative IDEA (International Dialogue for Environmental Action), sowie Arzu Aliyeva teil.

Die Ausstellung zeigte eine beeindruckende Auswahl an Kunstwerken und kunsthandwerklichen Exponaten, die die reiche Geschichte und Kultur antiker Zivilisationen Anatoliens widerspiegeln. Ziel der Veranstaltung war es, das Kulturerbe Anatoliens zu würdigen, die Vielfalt der Region sichtbar zu machen und den interkulturellen Dialog zu fördern.

In ihrer Rede hob First Lady Emine Erdoğan hervor, dass die Ausstellung nicht nur die historische Tiefe und kulturelle Vielfalt Anatoliens in den Mittelpunkt rücke, sondern zugleich aufzeige, wie bedeutend die Weitergabe traditioneller Fertigkeiten und Werte für das moderne Leben sei.

Besonderes Augenmerk legte sie auf das in der Region tief verankerte Prinzip der Nachhaltigkeit: Das heute international diskutierte Konzept der „Null-Abfall-Politik“ (Zero Waste) sei in Anatolien bereits in der Antike gelebte Realität gewesen – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie althergebrachtes Wissen auch heute als Leitbild für den Umweltschutz dienen könne.