New York, 24. September, AZERTAC

Am 23. September haben Leyla Aliyeva, Gründerin und Leiterin der internationalen Umweltinitiative IDEA (International Dialogue for Environmental Action) und Arzu Aliyeva das Museum of Modern Art (MoMA) in New York City besucht.

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva wurden über das Museum informiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 1929 hat das MoMA einige der wertvollsten Kunstwerke der Welt bewahrt und ausgestellt. Mit Unterstützung der Rockefeller-Familie gegründet, zählt das Museum heute zu den renommiertesten Kunstinstitutionen weltweit. Die Sammlung umfasst Gemälde, Fotografie, Skulpturen, architektonische Entwürfe, Filme und Werke elektronischer Medien. Besucher können Meisterwerke von Künstlern wie Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Andy Warhol und Henri Matisse bewundern. Die Bibliothek und das Archiv des Museums sind zudem wertvolle Ressourcen für Forscher und beherbergen Tausende von Büchern, Akten und Dokumenten, wodurch das MoMA auch zu einem bedeutenden akademischen Zentrum wird.