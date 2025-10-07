Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Am 7. Oktober nahmen in Gabala der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, der Vorsitzende des Volksrates (Halk Maslahaty) von Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, sowie weitere Staats- und Regierungschefs, die am 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) teilnehmen, an einer feierlichen Zeremonie zur Online-Grundsteinlegung einer von Turkmenistan in Füsuli zu errichtenden Moschee teil.

Die Moschee wird sich über eine Fläche von mehr als einem Hektar erstrecken. Das Bauwerk wird über zwei 40 Meter hohe Minarette und eine Hauptkuppel mit einer Höhe von 30 Metern verfügen. Die Moschee wird Platz für bis zu 500 Gläubige gleichzeitig bieten.

Die Mitglieds- und Beobachterstaaten der OTS leisten ebenfalls Beiträge zu den vom aserbaidschanischen Staat initiierten Wiederaufbaumaßnahmen in Karabach und Ost-Sangesur. Dazu gehören der Bau der Moschee in Füsuli durch Turkmenistan, die Mirzo-Ulugbek-Schule, die von Usbekistan in Füsuli errichtet wurde, das Kurmangazy-Kinderkreativitätszentrum Kasachstans in Füsuli, die von Kirgisistan in Aghdam errichtete Manas-Schule, der derzeit im Bau befindliche Schulkomplex Ungarns in Jabrayil/Dschäbrayil sowie die Beteiligung türkischer Unternehmen am Bau zahlreicher Tunnel, Brücken und Straßen.