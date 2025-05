Grundsteinlegung für vierten Wohnkomplex in Schuscha AKTUALISIERT

Schuscha, 9. Mai, AZERTAC

Am 9. Mai nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der Grundsteinlegung für den vierten Wohnkomplex teil, der in Schuscha gebaut werden soll.

Der Staatschef und die First Lady wurden über die Details des neuen Wohnkomplexes informiert.

Im Rahmen des Projekts des vierten Wohnkomplexes in Schuscha ist der Bau von 16 Gebäuden auf einer Gesamtfläche von 6,2 Hektar geplant. Insgesamt sollen 274 Wohnungen entstehen, die von Einzimmer- bis zu Fünfzimmerwohnungen reichen. Im Bereich des Wohnkomplexes wird zudem die notwendige soziale Infrastruktur entwickelt.

Nach der Befreiung von der Besatzung am 8. November 2020 begannen in Schuscha umfangreiche Bau- und Restaurierungsarbeiten. Bis heute sind 376 Familien mit insgesamt über 1.409 vormals vertriebenen Personen nach Schuscha zurückgekehrt.

Es ist bemerkenswert, dass bereits 23 Gebäude mit insgesamt 450 Wohnungen an die Bewohner übergeben wurden. In der nächsten Phase ist die Umsetzung von drei weiteren Projekten geplant. Im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft entstehen entlang der zentralen Straße der Stadt zehn Wohnkomplexe, darunter auch ein Hotel, Bürogebäude und weitere Einrichtungen.