Hakan Fidan: Türkisch-armenischer Normalisierungsprozess wird in enger Abstimmung mit Aserbaidschan fortgesetzt

Istanbul, 8. Juni, AZERTAC

„Unser größter Wunsch ist es, dass unsere Region nicht durch Konflikte, sondern durch Entwicklungsprojekte und nicht durch Spaltung, sondern durch Initiativen für gemeinsamen Wohlstand bekannt wird. Den vielversprechendsten Ausdruck dieser Vision sehen wir heute im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien. Der von beiden Seiten gezeigte Wille hat ein echtes Zeitfenster für Chancen in unserer Region eröffnet.“

Dies erklärte der türkische Außenminister Hakan Fidan bei einer Pressekonferenz nach dem 10. trilateralen Treffen der Außenminister der Türkei, Aserbaidschans und Georgiens in Istanbul.

„Wir unterstützen den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien. Wir wünschen uns außerdem, dass die berechtigten Anliegen Aserbaidschans berücksichtigt werden und ein Friedensabkommen ohne weitere Verzögerungen unterzeichnet wird. Der Normalisierungsprozess mit Armenien wird ebenfalls in enger Abstimmung mit Aserbaidschan fortgesetzt. In den vergangenen vier Jahren wurden in dieser Richtung wichtige Fortschritte erzielt“, sagte der Minister.

Er betonte zudem, dass die Bemühungen entschlossen fortgesetzt würden, um diese positive Phase weiterzuentwickeln, die den gemeinsamen Interessen der gesamten Region dient.

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