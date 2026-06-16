Hamilton erklimmt Formel-1-Rekordliste

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Die große Wiederauferstehung von Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Barcelona hat eine Serie beendet, die in der Motorsport-Königsklasse sage und schreibe 56 Jahre lang Bestand hatte.

Obwohl sich in den ersten Rennen der Formel-1-Saison 2026 schon angedeutet hatte, dass Lewis Hamilton in diesem Jahr eine bessere Figur als 2025 abgeben würde, kam sein Sieg in Barcelona ein wenig aus dem Nichts. Neben seiner persönlichen und der Ferrari-Genugtuung hatte der Triumph noch einen weiteren Nebeneffekt, denn die Rekordbücher der Königsklasse mussten nach dem Hamilton-Coup mal wieder umgeschrieben werden.

Seit vergangenem Sonntag ist der siebenmalige Weltmeister der älteste Fahrer seit 56 Jahren, der einen Grand Prix gewinnen konnte. Hamilton war bei seinem Triumph genau 41 Jahre, fünf Monate und sieben Tage alt. Einen noch älteren Rennsieger gab es zuletzt in der Saison 1970. Damals gewann Jack Brabham den Großen Preis von Südafrika im Alter von 43 Jahren, elf Monaten und fünf Tagen.

Hamilton ist zudem nun der erste Fahrer seit Nigel Mansell 1994 (Australien-GP), der im Alter von über 40 Jahren ein Formel-1-Rennen gewinnen konnte.

Hamilton klettert in Formel-1-Rekordliste

In der ewigen Bestenliste der Grand-Prix-Sieger rangiert der siebenmalige Weltmeister seit Barcelona auf dem siebten Platz. Um noch einen weiteren Rang zu klettern, müsste der Ferrari-Star am Ende der Saison 2027 ein weiteres Rennen gewinnen. Sein Rückstand auf den derzeit sechstplatzierten Sam Hanks beträgt rund eineinhalb Jahre.

Zum ältesten Formel-1-Sieger aller Zeiten wird der Brite allerdings nicht werden. Diesen Titel hält (wohl für immer) der Italiener Luigi Fagioli. Er fuhr in seiner Karriere lediglich sieben Formel-1-Rennen und gewann davon nur eins. Das allerdings im Alter von 53 Jahren und 22 Tagen. Dass dieser Rekord irgendwann gebrochen wird, ist nahezu ausgeschlossen.