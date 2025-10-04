Heute ist der Tag der Stadt Jabrayil
Baku, 4. Oktober, AZERTAC
Am 4. Oktober 2025 jährt sich der fünfte Jahrestag der Befreiung der Stadt Jabrayil/Dschäbrayil von der armenischen Besatzung. Die Stadt wurde am 4. Oktober 2020 im Rahmen der Militäroperationen der aserbaidschanischen Streitkräfte zurückerobert, was einen bedeutenden Schritt im Verlauf des Großen Vaterländischen Krieges markierte.
Während der Besatzung wurden viele historische und kulturelle Stätten zerstört, doch seit der Befreiung laufen umfangreiche Wiederaufbau- und Entwicklungsarbeiten. Bereits im September 2024 begannen die ersten binnenvertriebene Familien nach über 30 Jahren zurückzukehren.
Der „Tag der Stadt Jabrayil“ wird seit 2023 jährlich am 4. Oktober feierlich begangen.
