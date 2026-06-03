Heydar-Aliyev-Stipendiatin: „Musik ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens“

Baku, 2. Juni, AZERTAC

„Die Verleihung des Heydar-Aliyev-Stipendiums ist für mich nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine große Verantwortung. Ich habe lange darüber nachgedacht, gemeinsam mit den weiteren Stipendiaten im Bereich Musik – den Studenten der Musikakademie Baku namens Uzeyir Hajibeyli sowie der Nationalkonservatoriums Aserbaidschans Hüsejn Naghijew – auf einer Bühne aufzutreten und ein gemeinsames Konzert zu gestalten. Ziel war es, ein besonderes Projekt im Gedenken an die wertvolle Erinnerung an den Nationalleader zu schaffen. So entstand die Idee des Projekts, und wir haben sie umgesetzt.“

Das sagte die Studentin im ersten Masterstudienjahr an der Staatlichen Universität für Kultur und Kunst Aserbaidschans, die Pianistin, Heydar-Aliyev-Stipendiatin, Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe sowie Initiatorin des Projekts „Das erste gemeinsame Konzert der Heydar-Aliyev-Stipendiaten“, Hämayä Bachischowa, im Gespräch mit AZERTAC.

Sie betonte, dass eines der wertvollsten Elemente des Projekts die Unterstützung durch ihre Hochschule gewesen sei. „Als Studentin und junge Musikerin bedeutet es mir sehr viel, dass meine kreativen Ideen von der Universität unterstützt und umgesetzt werden. Dafür danke ich der Rektorin der Staatlichen Universität für Kultur und Kunst Aserbaidschans, Professorin und Verdiente Kunstschaffende Jeyran Mahmudowa, von ganzem Herzen.“

Die Musikerin erklärte weiter, dass das Projekt auch ein Beispiel für kreative Zusammenarbeit und künstlerische Einheit unter jungen Musikern geworden sei. Ziel sei es gewesen, das Andenken an den Nationalleader Heydar Aliyev und seine Verdienste um die Entwicklung der aserbaidschanischen Musikkultur durch die Darbietungen der Stipendiaten zu würdigen und die Verbundenheit mit der nationalen Musik zu zeigen.

„Im Konzertprogramm waren Werke bedeutender aserbaidschanischer Komponisten wie Uzeyir Hajibeyli, Gara Garayev, Fikrat Amirov, Arif Malikov und Jövdat Hajiyev vertreten. Außerdem wurden Fragmente aus Niyazis Symphonischer Mugham „Rast“ sowie das Lied “Aserbaidschan“ von Muslim Magomajew aufgeführt. Ein besonderes Merkmal des Projekts war das Zusammenspiel von Klavier, Violine und Kamantscha auf einer gemeinsamen Bühne“, fügte Bachischowa hinzu.

Sie betonte zudem, dass Musik für sie nicht nur ein Beruf, sondern ein wesentlicher Teil ihres Lebens sei. „Mein gesamter Ausbildungsweg, meine Erfahrungen und meine Ziele sind eng mit der Musik verbunden. Musik gibt mir die Möglichkeit, mich auszudrücken, ständig zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ich sehe mich noch am Anfang dieses Weges, es gibt noch viel zu lernen und zu erforschen.“

Bachischowa schloss ihr Bachelorstudium an der Staatlichen Universität für Kultur und Kunst Aserbaidschans mit Auszeichnung in der Klasse der Dozentin Sabina Mehdijewa ab und setzt ihr Masterstudium weiterhin bei ihr fort. Sie äußerte ihren Dank an ihre Lehrerin und alle Dozenten sowie die Universitätsleitung für ihre Unterstützung und betonte, dass ihre bisherigen Erfolge auf nationalen und internationalen Wettbewerben nur durch diese Unterstützung möglich gewesen seien.