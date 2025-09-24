Hikmat Hajiyev: Ein Anstieg von mehr als 50 Millionen Tonnen Fracht entlang des Mittleren Korridors wird erwartet
Baku, 24. September, AZERTAC
„Es wird erwartet, dass die Frachtmenge entlang des Mittleren Korridors um mehr als 50 Millionen Tonnen steigen wird“, erklärte Hikmat Hajiyev, der Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung in seine Rede beim 6. Kaspischen Wirtschaftsforum in New York zum Thema „Konnektivität, Finanzen und Energie entlang des Mittleren Korridors“.
„Aserbaidschan investiert in diesem Zusammenhang zusätzliche Mittel. Der Hafen von Baku hat eine jährliche Kapazität von 25 Millionen Tonnen, und es wird auch an der Erweiterung dieser Kapazitäten gearbeitet“, fügte er hinzu.
Er wies darauf hin, dass seit 2020 das Projekt einer Eisenbahnlinie, die von Baku bis zum Zangilan und der armenischen Grenze reicht, in Arbeit sei und voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein wird. „Es werden auch Arbeiten im 42 Kilometer langen Abschnitt in der Region Sangesur durchgeführt, der sich auf armenischem Territorium befindet, wobei amerikanische Partner daran beteiligt sind. Das dritte Segment betrifft Nachchitschewan. Auch hier werden zusätzliche Investitionen getätigt, und wir laden internationale Partner, einschließlich europäischer Länder, zur Zusammenarbeit ein. Das Hauptziel ist es, den Südkaukasus zu einem Raum der Zusammenarbeit zu machen“, betonte Hajiyev.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Erdbeben im Kaspischen Meer
- [10:16]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]
Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
- 22.09.2025 [12:58]
Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert
- 22.09.2025 [12:45]
Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
- 22.09.2025 [12:20]
Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor
- 22.09.2025 [12:16]
Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet
- 22.09.2025 [12:10]
Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich
- 22.09.2025 [11:05]
Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [18:09]
Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert
- 21.09.2025 [17:56]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister
- 21.09.2025 [17:01]
Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [16:51]
Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025
- 21.09.2025 [12:23]
Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister
- 20.09.2025 [23:23]
Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet
- 20.09.2025 [19:25]
Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte
- 20.09.2025 [19:03]
Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku
- 20.09.2025 [18:56]
Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“
- 20.09.2025 [17:13]
Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet
- 20.09.2025 [16:15]