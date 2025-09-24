Hikmat Hajiyev: Ein Anstieg von mehr als 50 Millionen Tonnen Fracht entlang des Mittleren Korridors wird erwartet

Baku, 24. September, AZERTAC

„Es wird erwartet, dass die Frachtmenge entlang des Mittleren Korridors um mehr als 50 Millionen Tonnen steigen wird“, erklärte Hikmat Hajiyev, der Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung in seine Rede beim 6. Kaspischen Wirtschaftsforum in New York zum Thema „Konnektivität, Finanzen und Energie entlang des Mittleren Korridors“.

„Aserbaidschan investiert in diesem Zusammenhang zusätzliche Mittel. Der Hafen von Baku hat eine jährliche Kapazität von 25 Millionen Tonnen, und es wird auch an der Erweiterung dieser Kapazitäten gearbeitet“, fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, dass seit 2020 das Projekt einer Eisenbahnlinie, die von Baku bis zum Zangilan und der armenischen Grenze reicht, in Arbeit sei und voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein wird. „Es werden auch Arbeiten im 42 Kilometer langen Abschnitt in der Region Sangesur durchgeführt, der sich auf armenischem Territorium befindet, wobei amerikanische Partner daran beteiligt sind. Das dritte Segment betrifft Nachchitschewan. Auch hier werden zusätzliche Investitionen getätigt, und wir laden internationale Partner, einschließlich europäischer Länder, zur Zusammenarbeit ein. Das Hauptziel ist es, den Südkaukasus zu einem Raum der Zusammenarbeit zu machen“, betonte Hajiyev.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin