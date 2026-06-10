Hikmat Hajiyev: Neue außenpolitische Möglichkeiten für Aserbaidschan nach Friedensfortschritten in der Region

Washington, 10. Juni, AZERTAC

Der Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten und Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung, Hikmat Hajiyev, hat auf dem Transkaspischen Forum in einer Online-Rede erklärt, dass sich nach der Lösung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien neue außenpolitische Möglichkeiten für sein Land eröffnet hätten.

Hajiyev betonte zudem, Aserbaidschan arbeite seit seiner Unabhängigkeit aktiv am Mittleren Korridor und habe seine außenpolitischen Perspektiven nach der Etablierung von Frieden in der Region deutlich erweitert. Das Land verbinde verschiedene geopolitische Identitäten – als Staat im Südkaukasus, zugleich als Teil des Kaspischen Raums, Zentralasiens, Europas und des Nahen Ostens.

Er hob hervor, dass Aserbaidschan nach dem Konflikt zu einem „Mittelmacht“-Ansatz übergegangen sei, bei dem nicht nur Größe und Bevölkerung entscheidend seien, sondern vor allem ein Netzwerk internationaler Partnerschaften.

Malahat Najafova