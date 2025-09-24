Hikmat Hajiyev: Wir sind Präsident Trump dankbar, dass er den Konflikt zu einer endgültigen Lösung geführt hat

New York, 24. September, AZERTAC

„Wann immer ich in der Vergangenheit nach Washington kam, sprach ich immer über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aber jetzt komme ich mit einer völlig neuen Agenda in diese Hauptstadt“, sagte Hikmat Hajiyev, Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten in der Präsidialverwaltung, beim 6. Kaspischen Wirtschaftsforum, das in New York vom Kaspischen Politikzentrum organisiert wurde und dem Thema „Konnektivität, Finanzen und Energie entlang des Mittleren Korridors“ gewidmet war.

„Dieser Konflikt ist nun vorbei. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um unsere tiefe Dankbarkeit gegenüber Präsident Trump und seiner Regierung auszudrücken, die eine Führungsrolle übernommen und diesen Konflikt zu einer endgültigen Lösung geführt haben. Jetzt herrscht fundamentale Friedlichkeit in der Region“, betonte Hikmat Hajiyev.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin