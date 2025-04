Hulusi Akar: Aserbaidschans Sieg in Karabach ist ein wegweisendes Modell im Kampf gegen globale Bedrohungen

Baku, 15. April, AZERTAC

„Die Welt wird immer unsicherer. Nicht nur Kriege, sondern auch Probleme wie Klimawandel, Wirtschaftskrisen und Pandemien gefährden inzwischen die Sicherheit der Länder. Der Aufbau verlässlicher Mechanismen für die Zusammenarbeit im Rahmen der türkischen Welt ist heute von großer Bedeutung“, erklärte Hulusi Akar, Vorsitzender des Komitees für nationale Verteidigung der Großen Nationalversammlung der Türkei, bei seiner Rede beim zweiten Treffen der Vorsitzenden der Ausschüsse für Verteidigung und Sicherheit der Mitgliedsparlamente der Parlamentarischen Versammlung der Turksprachigen Länder (TURKPA). Die Veranstaltung fand in Baku unter dem Motto „Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung zwischen den türkischen Staaten: Die Rolle der Parlamente“ statt.

Hulusi Akar hob hervor, wie wichtig es ist, dass die türkischen Staaten in der heutigen unsicheren Welt weiterhin eng zusammenarbeiten.

Der historische Sieg Aserbaidschans in Karabach sei nicht nur von regionaler, sondern auch von globaler Bedeutung, so Akar weiter. Er sagte: „Der Sieg in Karabach ist zum Symbol der Solidarität nicht nur zwischen Aserbaidschan und der Türkei, sondern der gesamten türkischen Welt geworden. Dieser Sieg hat der Weltgemeinschaft gezeigt, wie wirkungsvoll eine starke Armee und nationale Einheit sein können, insbesondere, wenn sie mit strategischer Zusammenarbeit einhergehen.“