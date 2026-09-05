Hulusi Kılıç: Garabagh-Universität wird einen Platz unter den besten Hochschulen der Welt einnehmen

Ankara, 5. September, AZERTAC

Die Zusammenarbeit zwischen der Garabagh-Universität und der Technischen Universität Istanbul (ITU) soll die Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei weiter vertiefen. Dies sagte der frühere türkische Botschafter in Aserbaidschan, Hulusi Kılıç, im Gespräch mit AZERTAC.

Kılıç begrüßte die Entscheidung, akademische Abteilungen der ITU an der Garabagh-Universität einzurichten. Geplant sind Kooperationen auf Bachelor-, Master- und Promotionsebene, darunter Studenten- und Dozentenaustausch, gemeinsame Forschungsprojekte, Laborarbeiten und ein Doppelabschlussprogramm.

Nach Einschätzung Kılıçs wird die Erfahrung der 1773 gegründeten ITU die Entwicklung der Garabagh-Universität insbesondere in Ingenieurwesen, Maschinenbau, Bauwesen sowie Elektro- und Elektroniktechnik unterstützen. Er zeigte sich überzeugt, dass sich die Universität unter der Leitung von Rektor Schahin Bayramov zu einer der führenden Hochschulen der Welt entwickeln kann.