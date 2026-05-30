„Ich freue mich, dass meine Enkel hier aufwachsen werden“ – Rückkehr ins Dorf Boyuk Galaderesi

Schuscha, 30. Mai, AZERTAC

Im Dorf Boyuk Galaderesi im Rayon Schuscha kehrt mit dem Programm der Großen Rückkehr wieder Leben ein. Nach umfangreichen Wiederaufbauarbeiten sind die ersten 14 Familien mit insgesamt 64 Personen in ihre Heimat zurückgekehrt.

Neue Strom-, Gas- und Trinkwasserleitungen, modernisierte Straßen sowie Erholungsanlagen und ein Fahnenplatz wurden geschaffen. Die Bewohner sprechen von einem lang ersehnten Neuanfang nach Jahrzehnten der Vertreibung.

Der zurückgekehrte Einwohner Nuraddin Jabbarov bezeichnete die Rückkehr als die Erfüllung eines Traums. „Ich freue mich, dass meine Enkel hier aufwachsen und zur Schule gehen werden“, sagte er.

Auch Schafag Jabbarova, die nach mehr als drei Jahrzehnten in ihr Heimatdorf zurückkehrte, sprach von großer Freude und Dankbarkeit. Die Rückkehr lasse die schwierigen Jahre der Vertreibung vergessen, betonte sie.

Mit dem Wiederaufbau entwickelt sich Boyuk Galaderesi nach und nach wieder zu einem modernen und belebten Bergdorf.

Tahir Agamammadov