Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Turkmenistan verbinden traditionelle Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit

Baku, 26. September, AZERTAC

„Aserbaidschan und Turkmenistan sind durch traditionelle Freundschaft, gute nachbarschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit miteinander verbunden“, schrieb der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seinem Glückwunschschreiben an den Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedov, anlässlich des Nationalfeiertags – des Unabhängigkeitstages seines Landes.

Präsident Ilham Aliyev übermittelte seine Glückwünsche in seinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes. In dem Schreiben heißt es weiter: „Ich bin überzeugt, dass sich unsere bilateralen Beziehungen auch künftig im Einklang mit dem Willen unserer brüderlich verbundenen Völker, die durch gemeinsame Herkunft und nationale sowie spirituelle Werte eng miteinander verbunden sind, weiterentwickeln und festigen werden.“